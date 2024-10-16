„Люди сообща будут делать свою работу“ - вице-мэр Нарвы о проекте изменения структуры горуправы

Одно из основных запланированных изменений - это новшество в структуре департаментов, появление новых должностных позиций и сокращение некоторых других. Если депутаты его примут, то с 1 января горуправа начнет работать по-другому. Чиновники начали изменения с объединения двух департаментов: Департамента городского хозяйства и Департамента экономики и развития, потому что они, по мнению вице-мэра Карпикова, конкурируют между собой.

„Один департамент занимается развитием, приносит европейские деньги, в городе строится много новых объектов, а Департамент городского хозяйства забирает готовые объекты для эксплуатации, но такое положение дел не является эффективным, всегда есть момент передачи проекта, и бывает, что не все работы строителями выполняются, а мы потом должны с этим как-то справляться, - пояснил Карпиков. - Перечень недостатков при строительстве мы принимаем, эксплуатируем объект, но появляются проблемы“.

Вице-мэр считает, что объединение двух департаментов принесет пользу горожанам. „Люди сообща будут делать свою работу, всех ошибок, которые были сделаны, можно было бы избежать, если бы мы раньше так работали“, - добавил он.

Яна Кондрашова, депутат оппозиционной фракции Respekt, уверена, что эффективности в управлении городом эти изменения не принесут. „Данный проект преследует две цели, - раскрыла свое мнение Кондрашова. - Первая - создание еще одного рабочего места в объединенном Департаменте городского хозяйства и экономики развития. Будет не только вице-мэр, но появится директор объединенного департамента. И второй момент - данная структура направлена на то, чтобы упразднить двух директоров в департаментах культуры и экономики развития. Мне в этом видится борьба с неугодными директорами“.