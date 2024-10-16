„Люди сообща будут делать свою работу“ - вице-мэр Нарвы о проекте изменения структуры горуправы
15 октября на внеочередном заседании управы Нарвы был принят проект решения о реорганизации ее структуры. В ближайшее время проект передадут на рассмотрение и голосование в зал городского собрания. Серьезных изменений, о которых говорили мэр Тоотс и вице-мэр Карпиков при вступлении в должности год назад, пока нет. Но по словам Карпикова, данные изменения - это только первый этап. Оппозиция считает, что ни экономии бюджета, ни эффективности управления проект в таком виде не принесет.
Одно из основных запланированных изменений - это новшество в структуре департаментов, появление новых должностных позиций и сокращение некоторых других. Если депутаты его примут, то с 1 января горуправа начнет работать по-другому. Чиновники начали изменения с объединения двух департаментов: Департамента городского хозяйства и Департамента экономики и развития, потому что они, по мнению вице-мэра Карпикова, конкурируют между собой.
„Один департамент занимается развитием, приносит европейские деньги, в городе строится много новых объектов, а Департамент городского хозяйства забирает готовые объекты для эксплуатации, но такое положение дел не является эффективным, всегда есть момент передачи проекта, и бывает, что не все работы строителями выполняются, а мы потом должны с этим как-то справляться, - пояснил Карпиков. - Перечень недостатков при строительстве мы принимаем, эксплуатируем объект, но появляются проблемы“.
Вице-мэр считает, что объединение двух департаментов принесет пользу горожанам. „Люди сообща будут делать свою работу, всех ошибок, которые были сделаны, можно было бы избежать, если бы мы раньше так работали“, - добавил он.
Яна Кондрашова, депутат оппозиционной фракции Respekt, уверена, что эффективности в управлении городом эти изменения не принесут. „Данный проект преследует две цели, - раскрыла свое мнение Кондрашова. - Первая - создание еще одного рабочего места в объединенном Департаменте городского хозяйства и экономики развития. Будет не только вице-мэр, но появится директор объединенного департамента. И второй момент - данная структура направлена на то, чтобы упразднить двух директоров в департаментах культуры и экономики развития. Мне в этом видится борьба с неугодными директорами“.
По словам Кондрашовой, вряд ли это скажется позитивно, потому что эти изменения не несут предпосылок для развития. Она добавила, что складывается впечатление, как будто мэр и вице-мэр не справляются с работой, раз теперь планируется, что у мэра будет три советника, а раньше на советников приходилось 1,5 ставки, а у вице-мэра еще помощник в лице директора объединенного департамента.
„Мы не видим новой ставки руководителя персонала, а это просится давно, так как кризис кадров не один год наблюдается в управлении городом, - прокомментировала проект изменений Яна Кондрашова. - Нет ставки для специалиста по внутреннему контролю, а такой человек позволил бы избежать проблем. Считаю, что также нужен руководитель проектов в отдел культуры, который мог бы помочь нашим недоходным организациям в написании проектов и привлечении внешнего финансирования“.
„Нет существенной экономии, возможности за счет изменения структуры повысить оклады чиновникам, чтобы избежать текучки кадров и чтобы другие самоуправления не переманивали наших специалистов, - продолжила депутат. - Упраздняется пять свободных ставок в отделе культуры. Это тоже не даст существенной экономии, поскольку ранее эти деньги расходовались на премии в отделе, теперь просто перераспределят на дефицитные нужды бюджета. Обсуждать проект с горуправой мы будем только во вторник, 22 октября. Возможно, мое мнение изменится в какой-то части после этого, но пока считаю его неэффективным“.
Еще один пункт изменений касается работы бухгалтерии. Елена Голубева, член горуправы, пояснила, что количество финансовых служб в департаментах уменьшится. „Останется в финансовом отделе, в социальном и в отделе культуры, есть еще ставка бухгалтера в канцелярии горсобрания, мы поэтапно централизуем финансовые службы, сократится по проекту семь ставок и еще одна в бюджетном отделе“, - добавила Голубева.
Оппозиционный депутат Денис Ларченко в своем посте написал, что количество бухгалтеров все-таки сильно не изменилось. „Да, сократили нескольких, но давайте не будем забывать и о том, что нагрузка (на департаменты) тоже сократилась, - уточнил он. - Задумайтесь о том, что за последние несколько лет было закрыто порядка семи муниципальных учреждений. Это уже говорит о том, что работы у бухгалтеров уменьшилось. Помимо прочего не стоит забывать и о том, что город выделяет значительные суммы денег на использование цифровых бухгалтерских платформ. Это тоже оказывает положительное влияние на снижение нагрузки на работу бухгалтеров. Одним словом, здесь ничего нового. Сделали только незначительные косметические правки“.
По мнению вице-мэра, нельзя резко менять количество бухгалтеров. „Мы стремимся к централизации, но у нас 38 учреждений, которые должны обслуживаться бухгалтерами, сразу все сделать невозможно, - объяснил вице-мэр. - Специалисты изучают новую бухгалтерскую программу, будет хаос, если все сразу изменить. Мы ждем, когда подведомственные нам учреждения смогут перейти на новую программу. Здесь, в управе, фирма устанавливает новое программное обеспечение для бухгалтеров, оно еще полностью не готово“.
По словам Олега Карпикова, полное изменение структуры сделать сложно, хотя он по-прежнему выступает за полную реорганизацию. „Когда я пришел, у меня были розовые очки, думал, что все быстро можно сделать, но это хоть и выполнимый, но длительный процесс, много юридических вещей,“ - сказал вице-мэр на встрече с журналистами 16 октября.
Резюмируя свои комментарии по поводу реорганизации структуры горуправы, Карпиков отметил важность того, что пропадет бюрократия.
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