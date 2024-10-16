Побег от войны или сознательный выезд? Сколько людей уехало из Украины и как это повлияет на будущее страны

В то же время, в эти два летних месяца в Украину возвращались также более 1,7 млн человек в месяц. И их было даже немного больше, чем выехавших.

В июле и августе 2024 года число выехавших превысило 1,7 млн человек. Это самый высокий показатель с марта 2022 года, когда за один месяц Украину покинули более двух миллионов человек.

Так, в мае выехало почти на 150 тыс. человек больше, чем въехало. А в июне — уже почти на 200 тысяч.

Однако с мая, когда начались первые отключения электричества из-за российских обстрелов и заработал новый закон о мобилизации в ВСУ, число выездов стало ощутимо расти, а въездов — сокращаться.

Государственная пограничная служба Украины в ответ на запрос Украинской службы Би-би-си сообщила, что с января по апрель 2024 года ежемесячное число пересечений границы на выезд и въезд было на уровне одного миллиона человек, но выезжали на несколько десятков тысяч больше.

По данным Евростата , на конец июля 2024 года временную защиту в ЕС получили 4,1 млн украинцев, преимущественно — в Германии и Польше. Почти половина из них — женщины, треть — дети, менее четверти — мужчины.

Впрочем, некоторые эксперты считают, что статистика ООН может иногда дважды учитывать тех людей, которые сначала получили временную защиту в одной стране, а затем переехали в другую, или же уже были в Европе на момент начала войны.

В Германии сейчас временную защиту имеют 1,2 млн украинцев. В Польше — 970 тыс. по состоянию на нынешний момент, хотя за все время войны в этой стране ее получили более 1,8 млн украинцев.

Больше всего граждан Украины приняли Польша и Германия — с большим отрывом от других стран.

По данным ООН , на конец сентября 2024 года временную защиту в европейских странах получили более 6 млн украинцев. Еще почти 600 тыс. граждан страны получили защиту вне Европы.

Марию и ее сына можно назвать представителями новой миграционной волны украинцев, которую эксперты называют сознательной. Она отличается от первой, когда в начале полномасштабной войны украинцы — преимущественно женщины с детьми — оказывались за границей „с одним рюкзачком“.

Украинская служба Би-би-си рассказывает, сколько украинцев покинули страну с начала полномасштабного вторжения России, какими мотивами они руководствовались и какими могут оказаться экономические и демографические последствия массовой миграции. Это сокращенный перевод репортажа Анастасии Зануды, полную версию на украинском языке можно прочитать здесь .

По данным Центра экономической стратегии, если неуверенность в безопасности в Украине как причину оставаться за границей называли 47% респондентов, то почти треть заявили об отсутствии работы и средств к существованию в Украине.

Судя по данным опросов украинцев, находящихся за границей, основной причиной выезда остаются соображения безопасности, но к ним приближается фактор уровня жизни в Украине.

По сведениям, которые приводятся в правительственной Стратегии демографического развития Украины , в сентябре 2023 года из 2,1 млн зарегистрированных внутренне перемещенных лиц работоспособного возраста работали только около 800 тыс.

Перед началом полномасштабного российского вторжения в Украине уже были зарегистрированы около 1,3 млн внутренне перемещенных лиц, которые бежали из Крыма и Донбасса. По состоянию на июль 2024 года их было уже 4,7 млн. Эти люди потеряли не только дом, но и работу, которую большинство из них так и не смогли найти на новом месте.

„Количество внутренне перемещенных лиц также будет оставаться значительным, потому что, согласно опросам, значительной их части некуда возвращаться из-за значительных разрушений“, — объясняют в НБУ.

При этом речь идет не только о миграции за границу.

Длительные отключения света и риск отсутствия отопления зимой значительно ухудшают условия жизни людей, но они влияют и на бизнес, уменьшая экономическую активность и стимулируя миграцию, считают в НБУ.

Национальный банк Украины еще в августе прогнозировал, что в 2024–2025 годах из страны уедут около 400 и 300 тыс. человек соответственно — и этот прогноз был ухудшен после массированных обстрелов украинской энергетики Россией весной 2024 года.

В целом, по данным Государственной погранслужбы, за январь–август 2024 года из Украины выехало почти на 300 тыс. человек больше, чем въехало.

Но отпуска и поездки — это лишь часть ответа на вопрос о миграции.

Частично это можно объяснить сезоном отпусков и тем, что украинцы активнее путешествовали, чем в предыдущие военные годы. Ситуацию могут лучше пояснить данные за сентябрь, когда они станут известны.

„Я предполагаю, что люди могут даже временно воспользоваться возможностью находиться в ЕС, поскольку они не могут финансово содержать себя в Украине, — считает Людмила Черенько. — В Киеве еще можно найти работу с более-менее высокими заработками, а если это западная Украина, то там и до войны была проблема с трудоустройством, даже для местных“.

В этой волне будет большая доля временно перемещенных лиц, говорит экономистка и объясняет: далеко не все из этих людей обустроились на новом месте, а стоимость жизни в Украине растет — от продуктов до аренды жилья.

Ученая выделяет две главные группы тех, кто выезжает сейчас или готовится уехать.

„Люди, которые уже пережили не одну зиму во время войны, не один блэкаут, и не один обстрел, и продолжают здесь жить с детьми, — они уже давно были напуганы, и успели побороть свой страх“.

Частично можно предположить, что некоторые выезжают временно, чтобы пережить зиму в более комфортных условиях. Но, считает Черенько, нынешнее состояние энергетики и страх перед холодной и темной зимой вряд ли является главной движущей силой:

На все эти изменения ориентируются и украинцы, которые сейчас выезжают за границу, говорит заведующая отделом исследований качества жизни Института демографии НАН Украины Людмила Черенько. По ее словам, „выезд сейчас — это осознанный выбор“.

При этом часть стран начали создавать для украинцев условия для перехода с временной защиты на временное проживание — при определенных условиях. Такие возможности, частности, уже предоставили гражданам Украины в Австрии, а впоследствии могут предоставить в Польше, Чехии, Швейцарии.

Некоторые государства уменьшили для украинских беженцев объемы денежной помощи или средств для оплаты жилья и начали более жестко регламентировать вопросы работы и обучения детей.

Вместе с этим, принимающие украинцев западные страны в течение последнего года начали менять условия защиты, хотя и продолжают продевать ее срок.

Недостаточный уровень доступа к базовым услугам (здравоохранение, вода, электроэнергия, инфраструктура) назвал каждый пятый, недоступность качественного образования для детей — 15%.

Со временем „уже стало понятно, страна может существовать, жить в условиях войны“, и она с ребенком вернулись домой.

Сравнивая этот выезд в Польшу с „бегством“ в Португалию, Мария говорит, что тогда было много бесплатной помощи — „и бесплатные билеты от WizzAir, и люди из других стран хотели помочь — кто жилье оплачивал, кто просто финансово помогал“. Но тогда „было непонятно, что будет со страной, захватят ли Киев“.

Но самое главное для нее то, что Польша предлагает врачам временное право работать по специальности даже без сдачи языкового экзамена.

„Было несколько моментов, почему именно Польша. Это и то, что остались близкие и родственники в Украине, а Польша — это не другой конец света“, — объясняет собеседница Би-би-си .

Врач из Киева Мария фактически подтверждает это предположение ученого: по ее словам, решение уехать в Польшу в этом году было совсем не таким, как бегство в Португалию весной 2022-го, откуда она вернулась в Киев в июне того же года.

„Они хотят использовать этот шанс — заскочить в последний вагон поезда, пока некоторые страны ЕС еще дают очень широкие возможности для начального этапа жизни в Европе“, — объясняет завотделом Института демографии.

Еще одной группой в новой волне мигрантов могут быть „люди, которые себя не могут реализовать в Украине“, считает Людмила Черенько.

„Для тех, кто живет в непосредственной близости от боевых действий, самый оптимальный и самый бюджетный способ пережить эту опасную ситуацию — выезд за границу“, — так комментируют эту тему читатели Би-би-си в фейсбуке.

Одна из собеседниц Украинской службы Би-би-с и, которая попросила об анонимности, выехала в Германию этим летом, потому что так и не смогла найти работу на западе Украины после выезда из оккупированного армией РФ района.

Украинское правительство в своей демографической стратегии признает, что „относительно безопасные районы“, куда выезжают переселенцы, испытывают проблемы с базовыми услугами, в частности, жилищными, образовательными и медицинскими, там также непросто найти работу.

Он рассказал, что уехал 9 месяцев назад. Он утверждает, что до сих пор хочет вернуться, но для его работы в IT критически важно иметь возможность время от времени выезжать за границу.

Одним из таких абонентов может быть Юрий, айтишник, который работал во Львове, но сейчас находится в Амстердаме.

„Летом мы достигли максимума. Безусловно, доля этого это — сезонность. Если сравнивать с июлем 2023 года, есть рост с 1,5 млн до 1,9 млн. И 70% новых карт, которые засветились в роуминге, это мужчины“, — говорит Комаров, хотя и не объясняет, каким именно образом оператор определяет пол абонента.

Как заявил во время встречи Европейской бизнес-ассоциации руководитель украинского мобильного оператора „Киевстар“ Александр Комаров, компания наблюдает рост количества людей в роуминге.

После объявления военного положения Украина запрещает мужчинам призывного возраста (с 18 до 60 лет) покидать страну без специального разрешения.

Отчетность украинской пограничной службы не дает отдельной статистики о половой принадлежности тех, кто пересекает границу. Однако косвенные данные свидетельствуют, что среди тех, кто решил уехать из Украины в последнее время, увеличивается и доля мужчин.

„Для того, чтобы заработать себе на определенный уровень жизни у нас и в странах ЕС, — это совершенно разный объем работы, которую ты выполняешь, и совершенно разная оценка труда врача“, — рассказывает Мария.

Мария говорит, что безопасность и удовлетворенные базовые бытовые потребности для нее являются скорее „бонусами“ выезда, а не его причинами. Этот выезд — о выборе своего будущего и будущего для ребенка. Поэтому он отличается от предыдущих тем, что был „более осознанным“.

„Честно говоря, подниматься на 11-й этаж пешком без лифта был еще тот челлендж. Но привыкли, — рассказывает она. — Да, неудобно. Но жить можно. И это не то, из-за чего мы сейчас уезжали из страны“.

По словам Марии, для нее отсутствие электричества не было решающим. Во время первых отключений света в конце 2022 года Мария перенесла операцию на колене, ходила на костылях, поэтому к этому семья уже была готова.

„Кадровый дефицит — просто неимоверный — по двум направлениям. Первый — это инженеры. Просто драма с инженерами, особенно в регионах, которые примыкают к линии разграничения. И второе — это „белые воротнички“ среднего звена. Люди квалифицированные, с английским языком — что-то невероятное происходит“, — говорит руководитель „Киевстара“ Александр Комаров.

И лишь на третьем месте в рейтинге — препятствие, напрямую связанное с войной: „опасно работать“. Его показатель уменьшился с 58% в июле до 46% в августе.

„Разница между первым и второй препятствиями для бизнеса — всего два процентных пункта. То есть если бы не проблемы с электричеством, дефицит кадров стал бы проблемой номер один для бизнеса“, — говорит эксперт ИЭД Евгений Ангел.

Вес этого фактора резко возрос летом 2024 года. В августе отключение электричества препятствием называли 65% опрошенных компаний, а нехватку кадров — 63% (тогда как за месяц до того — 47%).

Согласно опросу Института экономических исследований (ИЭИ), недостаток кадров из-за мобилизации и выезда работников за границу украинский бизнес называет вторым по важности препятствием во время войны.

Одним из главных последствий выезда людей за границу стала нехватка рабочих рук — и она обострилась к лету 2024, после вступления в силу нового закона о мобилизации в ВСУ.

Миграция будет определять будущее Украины как таковой наравне с показателями рождаемости и смертности, говорят демографы.

„Эмиграция меня никогда не интересовала, даже после начала войны. Я предпочитаю жить и платить налоги дома“, — уверяет мужчина. Но, отмечает Юрий, „без возможности повторно выезжать, возвращаться для меня — не вариант“.

Сейчас, по словам мужчины, он, находясь за границей, через адвоката в Украине пытается отсудить право на отсрочку от мобилизации в суде.

Ранее мужчина выезжал, сопровождая родственника с инвалидностью. „Схема грязная“, признает Юрий, но работала до последнего раза. Тогда пограничник разрешил выезд после длительных дополнительных проверок.

„В принципе у нас не хватало рабочих рук и рабочих голов даже перед началом полномасштабного вторжения, и после войны это будет наша самая большая проблема“, — считает экономический обозреватель Сергей Фурса.

По мнению эксперта, вернуть всех из-за границы не получится, и чем дольше длится война, тем выше будет процент тех, кто не вернется, потому что люди адаптируются к другой жизни.

В телеинтервью он отметил и еще одну проблему: речь идет не только о нехватке рабочих рук, но и о меньших доходах бюджета. А это, в свою очередь, будет означать, в частности, и проблемы с выплатой пенсий — ведь „пенсии надо платить откуда-то“.

В украинских банках указывают на другой аспект проблемы — уменьшение количества тех, кому нужны банковские услуги.

„Самый большой риск, который мы видим на сегодня, это уменьшение bankable population. Это люди, которые остаются в Украине“, — говорит Наталья Гурина, заместитель председателя правления по управлению рисками Raiffeisen Bank Украина.

По расчетам банка, количество украинцев, которые нуждаются в банковских услугах, уже снизилось с 18 до 13 млн, а „в последних прогнозах, которые приходят, они уже на уровне 11 млн“.

В банковской системе заметили и еще одно явление: сокращение частных денежных переводов, которые годами были крупнейшими валютными инвестициями в Украину.

По данным НБУ, за январь-июль этого года в Украину поступило 5,8 млрд долларов частных переводов, что на 0,8 млрд долларов меньше, чем за тот же период 2023 года.

Показательно, что сокращаются именно выплата заработной платы, тогда как частные трансферты — по официальным и неофициальным каналам — даже несколько выросли. Это может свидетельствовать о том, что украинцы, работающие за рубежом, продолжают поддерживать своих близких, но одновременно переходят на получение зарплаты — и уплату налогов — за рубежом.

Стратегическая угроза

Впрочем, речь идет не только об экономических потерях, но и о более широком явлении — угрозе депопуляции Украины.

В частности, в обнародованной в конце сентября правительственной Стратегии демографического развития Украины говорится о том, что менее чем через 30 лет в Украине может жить лишь около 25 млн человек (по сравнению с довоенными 42 миллионами).

В правительстве признают, что „значительное число украинцев может не вернуться“.

Но это, по мнению авторов правительственной стратегии, можно рассматривать не только как проблему, но также и как возможность.

„Украинцы, которые интегрируются за рубежом, могут быть очень мощным проводником проукраинской позиции в странах пребывания, а также потенциальным источником инвестиций в экономику Украины, новых прогрессивных знаний, опыта и т. д.“, — считают в правительстве.

Но добавляют: с этим сообществом надо будет работать. И не забывать: „Украина должна быть всегда готова к повторному нападению государства-агрессора“.

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