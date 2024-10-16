Зеленский представил в Верховной раде свой „план победы“. Один из пунктов — „возвращать войну на территорию России“

Предложенная стратегия, по словам Зеленского, призвана усилить Украину и ее позиции, чтобы после войны страна „была с мускулами“. Воплотить этот план, считает президент Украины, можно с партнерами страны, и это „точно не зависит от России“. По словам Зеленского, если начать выполнять пункты стратегии сейчас, то войну можно завершить не позднее 2025 года. Трансляция выступления Зеленского шла в ютьюб-канале офиса президента Украины, текст речи Зеленского опубликован на сайте его офиса. Рассказываем, из чего состоит „план победы“ Украины.

Первый пункт „плана победы“ касается геополитики, второй и третий затрагивают военную сферу, четвертый — экономику, пятый — безопасность. По словам Зеленского, первые четыре пункта необходимо выполнить во время войны, „чтобы ее завершить“, а пятый пункт касается времени после войны.

Пункт первый. Приглашение Украины в НАТО

„В течение десятилетий Россия использовала геополитическую неопределенность в Европе, а именно факт, что Украина не является членом НАТО. Именно это соблазняло Россию посягать на нашу безопасность. Теперь факт приглашения для Украины в НАТО может стать действительно фундаментальным для мира. Мы понимаем, что членство в НАТО — это вопрос дальнейшего, а не настоящего. Но Путин должен увидеть, что его геополитические расчеты проигрышные. Россияне должны почувствовать, что их царь проиграл геополитически“, — заявил Зеленский.

Приглашение — это сильное решение, которое не требует ничего, кроме решимости. И сегодня приглашение символизирует гораздо больше, чем только НАТО. Решительность в вопросе НАТО для Украины означает также неизбежность евроинтеграции для Украины и безальтернативность демократии в Украине. Именно поэтому это начальный пункт плана победы. Свидетельство решимости. Безусловное приглашение сейчас. Это определенность, как партнеры видят на самом деле место Украины в архитектуре безопасности.

Пункт второй. Оборона