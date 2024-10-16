Латвийский тренер признал свою вину в растлении несовершеннолетней и был приговорен к общественным работам

В 2023 году сообщалось о том, что Стельмах вступил в отношения со своей ученицей, которой на тот момент не было и 16 лет. Его стиль работы также вызывал беспокойства: тренер использовал эмоциональное насилие и соблазнение и употреблял алкоголь в рабочее время. Прокуратура предъявила Стельмаху обвинение в четырех возможных преступлениях сексуального характера, за которые ему грозило наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, пробационный надзор или общественные работы.

Рижский районный суд, не называя имени обвиняемого, пояснил, что в конкретном деле Стельмах заключил соглашение с прокурором о признании вины. Соответственно, Стельмах будет наказан по статьям Уголовного закона о вовлечении в развратные действия или растление и действиях сексуального характера с лицами, не достигшими 16-летнего возраста. В целом Стельмах был приговорен к 400 часам общественных работ.

По имеющейся в распоряжении портала Delfi информации, на состоявшемся 18 сентября судебном заседании Стельмах полностью признал свою вину по всем пунктам обвинения, в результате чего и был признан виновным. Приговор был оглашен в 14 октября. При вынесении приговора суд принял во внимание смягчающие обстоятельства. 47-я статья Уголовного закона такие обстоятельства предусматривает. К ним относятся признание вины и сожаление о содеянном.

Суд не будет комментировать смягчающие обстоятельства до вынесения полного приговора.

Уголовный процесс был начат 21 апреля 2023 года на основании заявления потерпевшей. В нем говорилось, что с 2014 по 2015 год баскетбольный тренер совершал с ней действия сексуального характера, зная, что она еще не достигла возраста 16 лет.

Расследование дела не было гладким. Когда Delfi следил за этим делом и готовился сделать о нем публикацию, внимание привлекла деталь девятилетней давности, когда тогда еще 15-летняя Иева и ее мать готовились дать показания в полиции, однако последовали совету прокурора все отрицать, скрывать и стереть все доказательства.