Латвийский тренер признал свою вину в растлении несовершеннолетней и был приговорен к общественным работам
Латвийский баскетбольный тренер Андрис Стельмах полностью признал свою вину в преступлениях сексуального характера, когда начал отношения с несовершеннолетней ученицей. В понедельник, 14 октября, Рижский районный суд вынес свое решение, приговорив Стельмаха к 400 часам общественных работ, подтвердили порталу Delfi.lv в суде. Пострадавшей будет также выплачена компенсация.
В 2023 году сообщалось о том, что Стельмах вступил в отношения со своей ученицей, которой на тот момент не было и 16 лет. Его стиль работы также вызывал беспокойства: тренер использовал эмоциональное насилие и соблазнение и употреблял алкоголь в рабочее время. Прокуратура предъявила Стельмаху обвинение в четырех возможных преступлениях сексуального характера, за которые ему грозило наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, пробационный надзор или общественные работы.
Рижский районный суд, не называя имени обвиняемого, пояснил, что в конкретном деле Стельмах заключил соглашение с прокурором о признании вины. Соответственно, Стельмах будет наказан по статьям Уголовного закона о вовлечении в развратные действия или растление и действиях сексуального характера с лицами, не достигшими 16-летнего возраста. В целом Стельмах был приговорен к 400 часам общественных работ.
По имеющейся в распоряжении портала Delfi информации, на состоявшемся 18 сентября судебном заседании Стельмах полностью признал свою вину по всем пунктам обвинения, в результате чего и был признан виновным. Приговор был оглашен в 14 октября. При вынесении приговора суд принял во внимание смягчающие обстоятельства. 47-я статья Уголовного закона такие обстоятельства предусматривает. К ним относятся признание вины и сожаление о содеянном.
Суд не будет комментировать смягчающие обстоятельства до вынесения полного приговора.
Уголовный процесс был начат 21 апреля 2023 года на основании заявления потерпевшей. В нем говорилось, что с 2014 по 2015 год баскетбольный тренер совершал с ней действия сексуального характера, зная, что она еще не достигла возраста 16 лет.
Расследование дела не было гладким. Когда Delfi следил за этим делом и готовился сделать о нем публикацию, внимание привлекла деталь девятилетней давности, когда тогда еще 15-летняя Иева и ее мать готовились дать показания в полиции, однако последовали совету прокурора все отрицать, скрывать и стереть все доказательства.
По сообщениям СМИ, Стельмах был отстранен от тренерской работы в Юрмальской спортивной школе, затем на некоторое время восстановлен, но теперь, согласно информации на сайте, он является сотрудником Юрмальской думы, где работает в отделе хозяйственного обеспечения управления имуществом.