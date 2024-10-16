Томас Тухель возглавил сборную Англии по футболу

Временно исполняющий обязанности главного тренера Ли Карсли продолжит руководство сборной Англии в ноябрьских матчах Лиги наций против Греции и Ирландии.

Таким образом, Томас Тухель станет лишь третьим иностранным тренером сборной Англии после Свен-Йоран Эрикссон и Фабио Капелло.

Сборная Англии осталась без главного тренера после минувшего чемпионата Европы, когда Гарет Саутгейт, который привёл команду в финал, решил уйти в отставку.

Для Тухеля это будет первый опыт работы со сборной. Ранее немец тренировал дортмундскую „Боруссию“, „ПСЖ“ и „Челси“. Его последним клубом была „Бавария“. С „Боруссией“ Тухель выиграл Кубок Германии, с „ПСЖ“ – дважды чемпионат Франции и несколько внутренних кубковых турниров, а с „Баварией“ завоевал титул чемпиона Германии.

Тухель хорошо знаком с английским футболом благодаря своему опыту работы в „Челси“, где он привел команду к победам в Лиге чемпионов, клубном чемпионате мира и Суперкубке УЕФА.

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