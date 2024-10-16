Месси повторил рекорд Роналду по хет-трикам в составе сборных

Лидер аргентинской сборной Лионель Месси отметился тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами, сообщает РБК.

Месси поднялся на второе место в списке лучших бомбардиров в истории национальных сборных, обойдя иранца Али Даеи (109 голов). Теперь на счету аргентинца 112 голов за Аргентину в 189 матчах. Лидером по этому показателю является португалец Криштиану Роналду (133 гола).

Кроме того, Месси догнал Роналду по количеству хет-триков в составе сборных. Теперь у футболистов по 10 матчей с тремя и более голами в составе национальной команды.

37-летний Месси является самым титулованным игроком в истории футбола. Для него трофей с „Интер Майами“ стал 46-м в карьере, что является лучшим показателем в истории футбола. На втором месте по этому показателю бразилец Дани Алвес, в активе которого 43 награды.

Среди главных наград Месси — победа со сборной Аргентины на чемпионате мира (2022), четыре победы в Лиге чемпионов, десять побед в чемпионате Испании и восемь — в Суперкубке страны.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .