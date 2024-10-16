Адвокат Мбаппе отреагировала на публикации о деле об изнасиловании

„Нам сообщили о жалобе, но на данный момент мы даже не знаем, против кого она была подана. Жалоба не создает истину, жалоба ничего не доказывает. И я даже не знаю, опять же, направлена ли жалоба против Мбаппе“, — цитирует Кану-Бернар RMC Sport.

По словам Кану-Бернар, Мбаппе никогда не бывает один и не подвергается риску оказаться в ситуации, которая может быть для него рискованной. „Таким образом, это полностью исключает тот факт, что с его стороны могли быть предосудительные действия. Я могу это сказать с абсолютной уверенностью“, — добавила адвокат футболиста.

Ранее шведские газеты Aftonbladet и Expressen сообщили, что француз является подозреваемым по делу об изнасиловании. Сам футболист заявил, что это фейковые новости. В прокуратуре Швеции подтвердили, что было начато расследование по этому делу, но не назвали имени подозреваемого. Предполагаемый инцидент произошел в одном из отелей Стокгольма 10 октября.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .