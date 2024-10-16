Незавершенная поездка на Bolt Drive обернулась для жительницы Риги кражей автомобиля, аварией и взысканием более 8000 евро

В социальной сети Facebook появилось сообщение Анны Миесниеце , которая утверждает, что 23 августа, приехав домой, она закрыла в приложении поездку на арендованном автомобиле. В свою очередь, проснувшись утром, женщина увидела в приложении, что соответствующая машина продолжает поездку.

Она попыталась в приложении завершить поездку во время движения машины, но ей это не удалось. После этого женщина, по ее словам, написала в центр поддержки Bolt, а также позвонила на контактный номер Bolt, но он оказался отключен. На следующий день аккаунт женщины был заблокирован. После этого с ней связались представители Bolt и сообщили, что автомобиль найден и начато расследование.

Однако через несколько недель с женщиной снова связалась полиция, сообщившая, что автомобиль найден разбитым и против нее возбуждено дело. Женщина утверждает, что ее коллеги могут подтвердить, что она утром была на работе, а в приложении Bolt было видно, что она находится в другом районе Риги в машине. Она подчеркивает, что пыталась связаться с компанией во время движения автомобиля.

Через месяц женщина получила электронное письмо от Bolt, в котором была указана смета на ремонт автомобиля на сумму 8 737,45 евро.

Глава Bolt Drive Эдвинс Кажокс пояснил, что в конкретном случае клиентка не связалась с Госполицией и передала информацию службе поддержки Bolt только спустя несколько часов после завершения своей поездки. Возможно, в это время автомобиль использовался другим лицом, которое и совершило ДТП.

Кажокс отметил, что согласно правилам Bolt Drive, за все, что происходит с автомобилем во время его аренды, отвечает лицо, взявшее машину на прокат. Поэтому Bolt предлагает каждому водителю, который брал машину в пользование, убедиться, что автомобиль заперт после поездки, чтобы избежать недоразумений.