Ни диагноза, ни лечения? Подозреваемая в шпионаже Светлана Николаева утверждает, что не получает в тюрьме должной медицинской помощи
42-летняя Светлана Николаева, подозреваемая в шпионаже в пользу российских спецслужб, находится в Ильгюциемской следственной тюрьме (женская тюрьма в Риге – прим.) с мая 2024 года. Последние месяцы ее здоровье ухудшилось, и, по мнению самой Николаевой и адвоката, она не получает достаточной медицинской помощи. Управление мест заключения утверждает, что действует в установленных законом рамках, а Инспекция по здоровью ведет проверку, но не сообщает о ее результатах, пишет латвийский Delfi.
Светлана Николаева стала первой в новейшей истории Латвии женщиной, задержанной по подозрению в шпионаже. Свою вину она не признает и утверждает, что испытывает серьезные проблемы со здоровьем. В тюрьме Николаева похудела на 15 кг, а еще до задержания у нее было обнаружено новообразование в груди. Поставить точный диагноз и назначить ей лечение до сих пор не удалось, поскольку необходимые медицинские исследования проводятся с большим опозданием. К тому же, по словам адвоката Иммы Янсоне, обеспечить в полной мере все исследования в условиях содержания под стражей практически невозможно.