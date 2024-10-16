Ни диагноза, ни лечения? Подозреваемая в шпионаже Светлана Николаева утверждает, что не получает в тюрьме должной медицинской помощи

Светлана Николаева стала первой в новейшей истории Латвии женщиной, задержанной по подозрению в шпионаже. Свою вину она не признает и утверждает, что испытывает серьезные проблемы со здоровьем. В тюрьме Николаева похудела на 15 кг, а еще до задержания у нее было обнаружено новообразование в груди. Поставить точный диагноз и назначить ей лечение до сих пор не удалось, поскольку необходимые медицинские исследования проводятся с большим опозданием. К тому же, по словам адвоката Иммы Янсоне, обеспечить в полной мере все исследования в условиях содержания под стражей практически невозможно.