Эстонский союз лыжного спорта изменил свою управленческую модель и будет продолжать работу без президента

Лыжный союз обходился без президента с мая 2020 года, когда с поста ушел Андреас Лаане. С тех пор работу организации возглавляли правление и исполнительный руководитель. Теперь этот этап завершился, и структура управления была обновлена.

„После долгих поисков мы пришли к выводу, что вместо поиска президента нам необходимо обновить нынешнюю модель управления, сделав ее ясной и прозрачной“, — заявил исполнительный директор Эстонского союза лыжного спорта Кристьян Колл.

„Мы модернизировали существующую структуру управления и привели ее в соответствие с реальностью“, — подтвердил новый член правления Элин Вилиппус.

Впервые Союзом будет руководить совет, состоящий из восьми человек. В его состав вошли четыре председателя различных лыжных дисциплин: Вахур Теппан от комитета по беговым лыжам, Хелин Пунгас представляет сноуборд и фристайл, Вахур Тасане отвечает за сектор биатлона и прыжков с трамплина, а Урмо Валлнер занимается сектором горнолыжного спорта.

„Новая модель управления важна как для спортсменов, любителей, так и для болельщиков, поскольку она гарантирует, что голоса всех дисциплин будут одинаково представлены в Лыжном союзе“, — сказал Колл. „Когда меняется председатель федерации той или иной лыжной дисциплины, меняется и член совета“, — добавил он.

Также в состав совета Лыжного союза избраны четыре предыдущих члена правления: Герт Ли, Айгар Ояотс, Элин Вилиппус и Индрек Сауга.

Согласно новому уставу Эстонского лыжного союза, в правление входит один человек: исполнительный директор Лыжного союза Кристьян Колл, который занимается повседневной работой и представительством организации.

„Это изменение совершенно естественно, поскольку правление Лыжного союза и до этого выполняло задачи совета, давая советы и осуществляя контроль“, — сказал новый член совета Герт Ли.

„Новый устав отражает реальную роль правления и совета, делая управление более ясным и логичным“, — добавил он.

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