16.10.2024, 14:17
ВИДЕООБЗОР | Еврокубок ФИБА: „Калев/Крамо“ разгромил чемпиона Болгарии
ФОТО: | Delfi Meedia
В среду, 16 октября баскетболисты таллиннского „Калева/Крамо“ обыграли в Болгарии местного чемпиона „Рилски Спортист“ (87:61) в рамках второго раунда Еврокубка ФИБА. Мат в записи и видеообзор видят все подписчики Delfi.
„Калев/Крамо“ начал матч мощно, быстро захватив лидерство 12:0. Постепенно хозяева выровняли игру, но первая четверть завершилась со счетом 17:9 в пользу эстонского клуба.
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