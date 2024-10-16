Баскетбол
16.10.2024, 14:17

ВИДЕООБЗОР | Еврокубок ФИБА: „Калев/Крамо“ разгромил чемпиона Болгарии

 
Баскетболисты таллиннского „Калева/Крамо“
Баскетболисты таллиннского „Калева/Крамо“
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

В среду, 16 октября баскетболисты таллиннского „Калева/Крамо“ обыграли в Болгарии местного чемпиона „Рилски Спортист“ (87:61) в рамках второго раунда Еврокубка ФИБА. Мат в записи и видеообзор видят все подписчики Delfi.

„Калев/Крамо“ начал матч мощно, быстро захватив лидерство 12:0. Постепенно хозяева выровняли игру, но первая четверть завершилась со счетом 17:9 в пользу эстонского клуба.

Во второй четверти „Калев/Крамо“ снова оказался сильнее, увеличив отрыв до 12 очков к середине четверти. Однако хозяева продолжали бороться и смогли наладить свою атаку, сократив отставание к перерыву до 34:25.

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