СЕГОДНЯ НА DELFI TV | Еврокубок ФИБА: „Калев/Крамо“ встречается с чемпионом Болгарии

Сегодня баскетболисты таллиннского „Калева/Крамо“ сыграют в Болгарии с местным чемпионом „Рилски Спортист“ в рамках второго раунда Еврокубка ФИБА. Матч начнется в 18:00, и все подписчики Delfi смогут увидеть его в прямом эфире.