Изменение на рынке каршеринга: CityBee меняет название

Каждый знаком с чувством стресса и тревоги, возникающим во время вождения. Это могут вызвать разные факторы, такие как новый маршрут, редкие дорожные знаки, недостаток опыта вождения или управление чужим автомобилем. При использовании незнакомого автомобиля может возникнуть страх, что в случае инцидента придётся оплачивать штрафы или ремонт.

По словам исполнительного директора BeeChill Греты Янушкайтė-Карвелиене, цель компании — увеличить взаимопонимание между участниками дорожного движения и тем самым улучшить общие стандарты на рынке каршеринга. „Безопасность наших клиентов и других участников дорожного движения — наш приоритет, и мы делаем всё возможное для её обеспечения. В то же время мы хотим сделать услугу каршеринга более удобной для потребителей, уменьшая стресс, связанный с авариями и дорожными повреждениями. Мы понимаем, что каждый может оказаться в ситуации, когда транспортное средство случайно повреждено — это нормально. Мы доверяем нашим пользователям и знаем, что они ездят ответственно. Поэтому мы стремимся ещё больше пойти им навстречу и предложить так называемую „мягкую посадку“ в случае аварий, что поможет снизить дискомфорт и неожиданные расходы“, — объяснила Янушкайтė-Карвелиене.

По данным компании, 99% водителей ездят ответственно, а большинство повреждений — это небольшие царапины и незначительные повреждения. Согласно статистике, наиболее частые повреждения происходят на передней и задней части автомобиля, и зимой количество повреждений увеличивается на 10%. Тем не менее, даже мелкие царапины могут вызывать тревогу, стресс и дискомфорт.

Как отметила Янушкайтė-Карвелиене, временное название компании BeeChill является частью новой коммуникационной кампании, цель которой — отразить ценности компании и установить доверительные отношения с клиентами.

BeeChill приносит изменения