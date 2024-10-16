Изменение на рынке каршеринга: CityBee меняет название
CityBee, работавшая на рынке каршеринга в Эстонии более пяти лет, меняет своё название — теперь компания будет действовать под брендом BeeChill. С помощью этого изменения компания стремится уменьшить тревогу и стресс, вызванные дорожными происшествиями, и призывает участников дорожного движения к большему взаимопониманию.
Каждый знаком с чувством стресса и тревоги, возникающим во время вождения. Это могут вызвать разные факторы, такие как новый маршрут, редкие дорожные знаки, недостаток опыта вождения или управление чужим автомобилем. При использовании незнакомого автомобиля может возникнуть страх, что в случае инцидента придётся оплачивать штрафы или ремонт.
По словам исполнительного директора BeeChill Греты Янушкайтė-Карвелиене, цель компании — увеличить взаимопонимание между участниками дорожного движения и тем самым улучшить общие стандарты на рынке каршеринга. „Безопасность наших клиентов и других участников дорожного движения — наш приоритет, и мы делаем всё возможное для её обеспечения. В то же время мы хотим сделать услугу каршеринга более удобной для потребителей, уменьшая стресс, связанный с авариями и дорожными повреждениями. Мы понимаем, что каждый может оказаться в ситуации, когда транспортное средство случайно повреждено — это нормально. Мы доверяем нашим пользователям и знаем, что они ездят ответственно. Поэтому мы стремимся ещё больше пойти им навстречу и предложить так называемую „мягкую посадку“ в случае аварий, что поможет снизить дискомфорт и неожиданные расходы“, — объяснила Янушкайтė-Карвелиене.
По данным компании, 99% водителей ездят ответственно, а большинство повреждений — это небольшие царапины и незначительные повреждения. Согласно статистике, наиболее частые повреждения происходят на передней и задней части автомобиля, и зимой количество повреждений увеличивается на 10%. Тем не менее, даже мелкие царапины могут вызывать тревогу, стресс и дискомфорт.
Как отметила Янушкайтė-Карвелиене, временное название компании BeeChill является частью новой коммуникационной кампании, цель которой — отразить ценности компании и установить доверительные отношения с клиентами.
BeeChill приносит изменения
Для улучшения пользовательского опыта компания теперь просит осматривать автомобиль перед поездкой и сообщать о серьёзных повреждениях, которые могут сделать его непригодным для использования. Это означает, что с автомобилей будут удалены наклейки, отмечающие существующие повреждения.
Если пользователь становится участником дорожно-транспортного происшествия и сообщает об этом BeeChill, компания покроет все связанные с аварией расходы, за исключением случаев, когда авария произошла в состоянии алкогольного опьянения, водитель скрылся с места происшествия или нарушил другие правила дорожного движения.
Для покрытия ущерба с 16 октября к каждой поездке будет применяться плата BeeChill в размере 1,49 евро, которая заменит ранее действующую плату за начало поездки (0,99 евро). Таким образом, также будет отменена самоответственность в размере 600 евро, которая ранее применялась в случае аварий.
„С этим изменением мы хотим повысить осведомлённость и побудить новых водителей более уверенно пользоваться услугами каршеринга. Это важное изменение не только для нашей компании, но и для всей индустрии. Мы верим, что это также позитивно повлияет на отношение потребителей к каршерингу. Введение платы BeeChill является частью долгосрочной стратегии компании, которая останется в силе и после временной смены названия“, — добавила Янушкайтė-Карвелиене.
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