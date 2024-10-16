СЕГОДНЯ НА DELFI TV | Кубок вызова ЕКВ: Тартуский „Бигбанк“ сыграет с украинским волейбольным клубом

Первый матч 1/32 финала Кубка вызова ЕКВ состоится в среду, 16 октября, в 19:00, а второй — в четверг, 17 октября, также в 19:00. Прямую трансляцию первого матча можно будет увидеть на Delfi, а второй матч будет доступен как на Delfi, так и на канале Inspira.