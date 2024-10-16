16.10.2024, 13:23
СЕГОДНЯ НА DELFI TV | Кубок вызова ЕКВ: Тартуский „Бигбанк“ сыграет с украинским волейбольным клубом
Начало в 19:00
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня тартуский волейбольный клуб „Бигбанк“ начинает участие в еврокубке, где в первом матче 1/32 финала Кубка вызова ЕКВ (CEV Challenge Cup) встретится с украинской командой „Житичи-Полесье“. Игра начнется в 19:00, и её смогут посмотреть все подписчики Delfi.
Первый матч 1/32 финала Кубка вызова ЕКВ состоится в среду, 16 октября, в 19:00, а второй — в четверг, 17 октября, также в 19:00. Прямую трансляцию первого матча можно будет увидеть на Delfi, а второй матч будет доступен как на Delfi, так и на канале Inspira.
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