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16.10.2024, 13:23

СЕГОДНЯ НА DELFI TV | Кубок вызова ЕКВ: Тартуский „Бигбанк“ сыграет с украинским волейбольным клубом

 
Начало в 19:00
Тартуский „Бигбанк“
Тартуский „Бигбанк“
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

Сегодня тартуский волейбольный клуб „Бигбанк“ начинает участие в еврокубке, где в первом матче 1/32 финала Кубка вызова ЕКВ (CEV Challenge Cup) встретится с украинской командой „Житичи-Полесье“. Игра начнется в 19:00, и её смогут посмотреть все подписчики Delfi.

Первый матч 1/32 финала Кубка вызова ЕКВ состоится в среду, 16 октября, в 19:00, а второй — в четверг, 17 октября, также в 19:00. Прямую трансляцию первого матча можно будет увидеть на Delfi, а второй матч будет доступен как на Delfi, так и на канале Inspira.

Команда „Житичи-Полесье“ в данный момент занимает первое место в высшей лиге Украины, одержав победы во всех трёх проведённых матчах.

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