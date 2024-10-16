ФОТО и МАТЧ В ЗАПИСИ | Кубок вызова ЕКВ: Тартуский „Бигбанк“ уверенно обыграл украинский волейбольный клуб
В среду, 16 октября тартуский волейбольный клуб „Бигбанк“ стартовал в еврокубке, где в первом матче 1/32 финала Кубка вызова ЕКВ (CEV Challenge Cup) обыграл украинскую команду „Житичи-Полесье“ 3:0 (29:27, 25:23, 25:15). Игру в записи могут видеть все подписчики Delfi.
Игра началась на равных, и команда „Бигбанк“ впервые вышла вперёд при счёте 6:5. Первое трёхочковое преимущество хозяев площадки было зафиксировано, когда счёт стал 16:13, после чего соперники запросили тайм-аут. Когда украинцы приблизились к сопернику на одно очко (20:21), тренер тартуской команды также взял тайм-аут. Хозяева смогли заработать два сетбола (24:22), и главный тренер гостей использовал свой второй тайм-аут. Вскоре на табло было зафиксировано равенство 24:24. В напряжённом сете решающий вклад внес Валентин Корда, который двумя успешными атаками обеспечил победу „Бигбанк“ в сете со счётом 29:27.