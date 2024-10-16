„Это страшно, но и рожать тоже страшно“: женский отряд из Бучи, который сбивает российские дроны

„Моя задача — слушать, — поясняет Валентина. — Это нервная работа, но нам необходимо быть сосредоточенными, чтобы прислушиваться к малейшему шороху“.

Но это старинное оружие поддерживается в отличном состоянии. „Ведьмы“ говорят, что с лета сбили уже три беспилотника.

Это все, чем они располагают. Лучшее оружие Украины — на передовой, и Киев постоянно просит у союзников больше вооружений.

Эти два спаренных пулемета „Максима“ образца 1939 года родом из другой эпохи. На ящиках с патронами — красные звезды советских времен.

Четыре человека выпрыгивают из машины и занимают места за пулеметами.

Ее отряд выдвигается с расположенной в лесу базы, и мы следуем в темноте за их пикапом, который по кочкам выбирается на середину поля.

Через несколько часов, когда в Киевской области объявляется воздушная тревога, у Валентины появляется возможность наглядно продемонстрировать это.

„Я могу выполнять эту работу. Снаряжение тяжелое, но мы, женщины, можем с этим справиться“.

Она рассказывает о том, что привело ее к этому — о друзьях, отправившихся на фронт, и о тех, кто погиб в боях.

„Мне 51 год, я вешу 100 кило, я не могу бегать. Я думала, что меня отправят домой, но меня взяли!“ — вспоминает врач-ветеринар Валентина, которая этим летом вступила в подразделение и теперь носит позывной „Валькирия“.

Истории о чудовищных событиях тех недель, включая убийства, пытки и похищения, стали появляться лишь после того, как украинские военные освободили эту территорию в конце марта 2022 года.

Многие женщины говорят, что это способ преодолеть чувство беспомощности, которое возникло у них, когда в начале полномасштабного вторжения российские войска оккупировали город Буча.

Ночные дежурства позволяют женщинам совмещать защиту родины с работой учителей и врачей днем. BBC News Русская служба пишет , что среди них есть даже мастер по маникюру.

Дронов также становится все больше, их часто запускают из России волнами, чтобы перегрузить системы ПВО перед ракетными атаками.

„Около 90% моих ребят оказалось в армии, еще 10% попряталось, разбежавшись, как крысы. У нас почти никого не осталось, — говорит полковник. — Остались лишь люди без ног или без половины черепа“.

Но потом Украина, срочно нуждавшаяся в солдатах, пересмотрела закон о мобилизации, и многие из подчиненных полковника неожиданно оказались годными к службе на фронте.

У него в подчинении было около 200 мужчин, которые входили в состав мобильно-огневых групп Бучи и патрулировали регион во время комендантского часа. Многие из них не были годны к строевой службе.

Командир добровольческого формирования только что вернулся из Покровска в Донбассе, где идут самые тяжелые бои.

С позиции „ведьм“ в поле Юлия отслеживает два беспилотника на своем планшете. Они летят над соседним регионом, поэтому непосредственной угрозы для Бучи нет, однако пулеметы останутся на позиции до тех пор, пока воздушная тревога не будет отменена.

Публичных данных об общем количестве добровольческих подразделений и о том, сколько женщин в них служит, нет. Поскольку Россия почти каждую ночь запускает в Украину дроны, начиненные взрывчаткой, эти подразделения помогают сформировать дополнительный щит вокруг крупных городов.

Где-то на горизонте светит луч прожектора другой группы, сканируя небо в поисках опасности над их собственной зоной патрулирования.

„Мужчины ушли, но мы — здесь. А чего не может украинская женщина? Мы все можем“.

„Я держу в машине одежду, каблуки. Крашу губы, провожу урок. А потом обратно в машину, быстро переодеваюсь за углом — и поехала“.

Инна — учитель математики, и иногда ей приходится уходить из леса на урок.

„Да, это страшно, но рожать тоже страшно, однако я это делала трижды“, — смеется она и говорит, что ее позывной — „Черри“.

Ее подруге Инне тоже немного за 50, и это один из ее первых выходов.

„Сначала это было вроде шутки: давайте наберем женщин! В Вооруженных силах им не очень доверяли. Но сейчас ситуация изменилась“, — говорит он.

Вернуть контроль

„Ведьмы“ по выходным проходят общую военную подготовку, пишет BBC News русская служба. В день нашего приезда у них было первое занятие по штурму здания. Они тренируются на развалинах фермы, направляя стволы автоматов в пустые дверные проемы, прежде чем осторожно двигаться дальше.

Одни выглядят более уверенно, чем другие, но приверженность делу и сосредоточенность этих женщин очевидны, потому что на это у них есть глубокие и личные причины.

„Я помню оккупацию, я помню этот ужас, я помню крики моего ребенка, — говорит мне Валентина, вздыхая. — Я помню тела убитых, когда мы вынуждены были бежать“.

Ее семья бежала из Бучи мимо выгоревших танков, тел убитых солдат и мирных жителей. На одном из российских блокпостов солдат, по ее словам, заставил их опустить стекло в машине и приставил ствол к голове ее сына.

Валентина переполнена тихой яростью.

Именно поэтому она отказывается перестать верить в победу Украины, несмотря на уныние, которое опустилось на многих в стране после почти тысячи дней полномасштабной войны.

„Жизнь изменилась, все наши планы были разрушены. Но я здесь, чтобы помочь ускорить окончание этой войны. Как говорят наши девочки, без нас она не закончится“.

Перешагивая через битое стекло и обломки в армейских ботинках, с винтовкой в руках идет офис-менеджер Аня — еще одна „ведьма“. Ей 52 года, и она считает, что военная подготовка придает ей силы.

„В оккупации я ощутила полную бессмысленность своего существования. Я не могла ни помочь кому-то другому, ни защитить себя. Я хотела научиться обращаться с оружием, чтобы быть полезной“.

Женщины болтают со своими инструкторами и получают удовольствие. Однако вечером, уже на базе в лесу, одна из них начинает откровенничать и делится леденящей душу историей.

Когда Бучу захватили, российские военные стали заходить в дома, насиловать и убивать. Однажды прошел слух, что оккупанты будут убивать детей.

„За решение, которое я приняла в тот день, я никогда не прощу русских“, — признается женщина.

Я не буду делиться подробностями того, что она мне рассказала — о принятом ею страшном решении, — скажу лишь, что солдаты так и не пришли к ней домой, и ей не пришлось его выполнять. Но с тех пор женщину преследует этот момент и чувство вины.

Впервые она почувствовала облегчение, когда начала учиться защищать себя, свою семью и свою страну.

„Приезд сюда очень помог, — тихо говорит она мне. — Потому что я больше никогда не буду сидеть как жертва и так сильно бояться“.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .