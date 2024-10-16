Условия жизни криптомиллионеров Потапенко и Турыгина в США улучшились

Криптомиллионеры Сергей Потапенко (39) и Иван Турыгин (39), ожидающие в США начала судебного процесса, получили большую свободу передвижения.

Мужчинам разрешено свободно передвигаться по западному побережью США в округе Кинг штата Вашингтон, центром которого является город Сиэтл. Им запрещено посещать аэропорты. По площади округ Кинг несколько больше Харьюского уезда, в нем проживает более двух миллионов человек.

С девяти часов вечера до шести утра мужчины должны находиться по месту жительства. За ними ведется электронное GPS-наблюдение.

До недавнего времени передвижение мужчин, освобожденных из-под стражи под залог в 10,6 миллиона евро, было значительно ограничено. Соглашение, заключенное американскими прокурорами и адвокатами Потапенко и Турыгина и одобренное судьей из Сиэтла Робертом С. Ласником в начале октября, позволило смягчить правила.

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