Условия жизни криптомиллионеров Потапенко и Турыгина в США улучшились
Мужчины получили право передвигаться по территории, которая по своим размерам больше Харьюского уезда, однако попасть в аэропорт они не могут, пишет еженедельник Eesti Ekspress.
Криптомиллионеры Сергей Потапенко (39) и Иван Турыгин (39), ожидающие в США начала судебного процесса, получили большую свободу передвижения.
Мужчинам разрешено свободно передвигаться по западному побережью США в округе Кинг штата Вашингтон, центром которого является город Сиэтл. Им запрещено посещать аэропорты. По площади округ Кинг несколько больше Харьюского уезда, в нем проживает более двух миллионов человек.
С девяти часов вечера до шести утра мужчины должны находиться по месту жительства. За ними ведется электронное GPS-наблюдение.
До недавнего времени передвижение мужчин, освобожденных из-под стражи под залог в 10,6 миллиона евро, было значительно ограничено. Соглашение, заключенное американскими прокурорами и адвокатами Потапенко и Турыгина и одобренное судьей из Сиэтла Робертом С. Ласником в начале октября, позволило смягчить правила.
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