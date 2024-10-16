Самый титулованный футбольный клуб Португалии столкнулся с угрозой дисквалификации

Прокуратура Португалии требует отстранить „Бенфику“ от всех соревнований на срок от 6 месяцев до 3 лет, если вина клуба будет доказана в рамках расследования по „делу электронных писем“. Клуб обвиняется в коррупции и налоговом мошенничестве. Также прокуроры требуют запретить бывшему президенту „Бенфики“ Луису Фелипе Вейре и экс-юрисконсульту клуба Паулу Гонсалвешу заниматься профессиональной деятельностью на срок от одного до пяти лет.

В случае доказательства их вины они также должны выплатить государству 900 тысяч евро. Санкции могут быть применены и к клубу „Витория Сетубал“, если его вина будет подтверждена, а бывшие сотрудники клуба Фернандо Оливейра, Витор Валенте и Паулу Гренчо должны будут выплатить государству 1,6 млн евро.

Позже на официальном сайте „Бенфики“ был опубликован ответ на обвинения в коррупции и налоговом мошенничестве, а также на требование прокуратуры отстранить клуб от соревнований на срок до 3 лет.

„Бенфика и ее юристы подробно проанализируют обвинения, о которых им было сообщено сегодня и которые возлагают на „Бенфику“ ответственность за возможные действия, приписываемые ее бывшему президенту и бывшему советнику. Впоследствии они займут процессуальную позицию.

Но нет сомнения, что „Бенфика“ будет без колебаний защищаться от всех безосновательных обвинений (из того, что уже удалось проанализировать, они необоснованны), а также от всего, что затрагивает или могло затронуть ее права и интересы“, — говорится в заявлении.

„Бенфика“ — самый титулованный футбольный клуб Португалии, выигравший национальный чемпионат 38 раз, последний раз — в 2023 году.

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