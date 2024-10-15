ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (965-й день) | В Купянске и соседних районах объявили обязательную эвакуацию
Подводим итоги очередного дня войны.
Главное за ночь и утро
Ночью 15 октября российские войска атаковали Николаев ракетами С-300, сообщил глава областной администрации Виталий Ким. По его данным, поврежден инфраструктурный объект, ресторан, торговые павильоны, жилые дома и автомобили. Погибла женщина, еще 16 человек получили ранения.
Минобороны России отчиталось, что за ночь силы ПВО сбили три украинских беспилотника над российскими регионами. Дроны уничтожили над Белгородской, Курской и Тульской областями.
НАТО не опасается российских угроз и продолжит оказывать решительную поддержку Киеву, заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте в интервью Reuters. „Послание [президенту России Владимиру Путину] заключается в том, что мы продолжим делать все необходимое, чтобы убедиться, что он не достигнет своих целей, и Украина одержит победу“, — сказал он. С таким заявлением он выступил во время визита в немецкий Висбаден, где будет расположен главный координационный центр по оказанию помощи Украине.
ФСБ сообщила о задержании жителя Псковской области, подозреваемого в передаче военной разведке Украины координат воинских и гражданских объектов в Пскове. По версии спецслужбы, подозреваемый сам связался с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины через телеграм, так как „испытывал негативное отношение к РФ и желал помочь Украине в ходе СВО“.
Что произошло к полудню
В Смоленской области задержали уроженца Украины, подозреваемого в призывах к убийству российских и белорусских военнослужащих. Об этом сообщает региональное управление ФСБ. По данным спецслужбы, задержанному 43 года, он „придерживается националистических взглядов“. Против него возбудили уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (часть 2 статьи 280 УК РФ).
Число пострадавших в результате российского удара по Николаеву увеличилось до 23 человек, сообщил глава областной администрации Виталий Ким. Он заявил, что люди продолжают обращаться в медицинские учреждения.
В поселке Октябрьский в Белгородской области тяжелые ранения получил мужчина в результате сброса взрывного устройства с украинского беспилотника. У пострадавшего множественные осколочные ранения туловища, головы, рук и ног, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Его госпитализировали.
Главное к 17:00
„Украинская правда“ со ссылкой на источники в спецслужбах утверждает, что в российских войсках якобы появился батальон, сформированный из граждан КНДР. По информации издания, 18 военнослужащих из Северной Кореи уже совершили побег с позиций на границе Брянской и Курской областей. Независимого подтверждения этой информации нет. 13 октября президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Северная Корея не только передает оружие России, но и фактически отправляет своих граждан воевать в Украину в составе российских войск.
В Краснодарском крае увеличили единовременную выплату военнослужащим, заключившим контракт с Минобороны. С 15 октября она составит 1,5 миллиона рублей. За последние три месяца об увеличении выплат за заключение контракта с Минобороны объявили власти десятков российских регионов. Правительство РФ прописало в проекте федерального бюджета на 2025-2027 годы, что на единовременные выплаты за заключение контракта с Минобороны будет заложено 90 миллиардов рублей — по 30 миллиардов ежегодно.
Суд в Чите приостановил производство по уголовному делу против бывшего наемника ЧВК Вагнера, пытавшегося убить жительницу города после возвращения с войны. Причиной стало то, что он заключил новый контракт с Минобороны, пишет „Медиазона“. Начальник пункта отбора на военную службу сообщил, что мужчина заключил контракт, и сослался на подписанные в начале октября Владимиром Путиным законы, разрешающие отпускать подсудимых на войну в Украине.
Житель Тверской области Алексей Москалев, приговоренный к году и десяти месяцам колонии по делу о „дискредитации“ армии РФ, вышел на свободу. Он отбывал заключение в ИК-6 в городе Новомосковске Тульской области. На выходе из колонии Москалева встретила дочь.
Главное к концу дня
Украинский дрон атаковал микроавтобус в Белгородской области. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, восемь человек получили ранения, среди них — четверо несовершеннолетних.
Власти Харьковской области объявили принудительную эвакуацию жителей Купянска и соседних населенных пунктов. По словам главы региона Олега Синегубова, это связано как с ухудшением ситуации на фронте, так и с тем, что власти не смогут обеспечить проведение отопительного сезона и подачу электроэнергии.
Чехия в 2025 году вернет посла в Москву. Новым главой дипмиссии станет бывший замминистра обороны страны Даниэль Коштовал. Чехия отозвала посла из РФ в первый день полномасштабной российско-украинской войны, с тех пор дипмиссию возглавлял временный поверенный.
Франция не выполнит свое обещание выделить три миллиарда евро Украине до конца 2024 года, сообщил министр обороны страны Себастьян Лекорню. По его словам, в реальности помощь составит „более двух миллиардов, но не три миллиарда“. Politico отмечает, что дефицит бюджета Франции в 2024 году составляет 6% ВВП.
Госдума в первом чтении приняла законопроект об ужесточении наказания за вооруженный мятеж. Новый документ предполагает пожизненное наказание за это преступление, в то время как сейчас максимальный срок — 20 лет. Законопроект был внесен в Думу за десять дней до годовщины мятежа Евгения Пригожина.
По материалам Meduza
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