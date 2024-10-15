ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (965-й день) | В Купянске и соседних районах объявили обязательную эвакуацию

„Украинская правда“ со ссылкой на источники в спецслужбах утверждает, что в российских войсках якобы появился батальон, сформированный из граждан КНДР. По информации издания, 18 военнослужащих из Северной Кореи уже совершили побег с позиций на границе Брянской и Курской областей. Независимого подтверждения этой информации нет. 13 октября президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Северная Корея не только передает оружие России, но и фактически отправляет своих граждан воевать в Украину в составе российских войск.

В Краснодарском крае увеличили единовременную выплату военнослужащим, заключившим контракт с Минобороны. С 15 октября она составит 1,5 миллиона рублей. За последние три месяца об увеличении выплат за заключение контракта с Минобороны объявили власти десятков российских регионов. Правительство РФ прописало в проекте федерального бюджета на 2025-2027 годы, что на единовременные выплаты за заключение контракта с Минобороны будет заложено 90 миллиардов рублей — по 30 миллиардов ежегодно.

Суд в Чите приостановил производство по уголовному делу против бывшего наемника ЧВК Вагнера, пытавшегося убить жительницу города после возвращения с войны. Причиной стало то, что он заключил новый контракт с Минобороны, пишет „Медиазона“. Начальник пункта отбора на военную службу сообщил, что мужчина заключил контракт, и сослался на подписанные в начале октября Владимиром Путиным законы, разрешающие отпускать подсудимых на войну в Украине.