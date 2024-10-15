ФОТО | Молодежная сборная Эстонии по футболу завершила отборочный турнир чемпионата Европы победой над Косово

В первых пяти минутах матча Эстония имела две отличные возможности для взятия ворот. Сначала Патрик Кристал прорвался в штрафную соперника, но его удар был заблокирован защитником Косово. Затем Данил Кураксин попытался нанести дальний удар, но мяч прошел мимо ворот. Эстонская команда проявила высокое давление на соперника и контролировала игру, как сообщает Jalgpall.ee. Результат не заставил себя ждать: на 21-й минуте вратарь Косово нарушил правила против Александра Шаповалова, который вошел в штрафную. Пенальти, назначенный за это нарушение, успешно исполнил Тристан Теэвяли, выводя команду хозяев вперед — 1:0.

Примерно на 30-й минуте игра резко изменилась в пользу Косово, но они не смогли реализовать все свои шансы. В последние минуты первого тайма инициативу снова перехватила Эстония, и на 44-й минуте команда вновь оказалась близка к голу. Данил Кураксин воспользовался ошибкой соперника в передаче и нанес удар, который отразил вратарь. После углового удара Эстония смогла удвоить свое преимущество до 2:0: вратарь Косово коснулся мяча после подачи Никиты Михайловича, но в дальнейшей игре Патрик Кристал уверенно завершил атаку. Это был первый гол Патрика в составе сборной U21.

Второй тайм оказался открытым, однако у обеих команд изначально не возникло стопроцентных возможностей для гола. На 70-й минуте Косово усложнило себе ситуацию, когда защитник Йилл Ибрахими совершил фол последней надежды против Даниила Тарасенкова за пределами штрафной площади и был удален с поля с красной карточкой, оставив команду в меньшинстве.

Тем не менее, Косово удалось забить гол через семь минут, когда Милот Авдыли реализовал штрафной удар после рикошета от штанги. Этот гол придавал гостевой команде уверенности, и в их атаках явно проявилась острота, однако Эстония всё же удержала своё преимущество. Третий гол был забит на 87-й минуте игроками, вышедшими на замену: после углового Никиты Васильева Тааниэль Уста головой отправил мяч в ворота, что стало его дебютным голом за сборную.