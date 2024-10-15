Правда ли, что автор популярного стихотворения „Так любить, чтоб замирало сердце…“ — Борис Пастернак?
Долгие годы в Сети распространяется стихотворение, якобы написанное нобелевским лауреатом по литературе. Мы проверили, действительно ли это так.
Полностью стихотворение выглядит так:
Так любить, чтоб замирало сердце,
Чтобы каждый вздох — как в первый раз,
Чтоб душою только отогреться
У огня любимых, милых глаз.
Так любить, чтоб за минуту счастья
Можно было жизнь свою отдать,
Чтобы, несмотря на все ненастья,
Всё равно надеяться и ждать.
Чтобы каждый взгляд — как откровение,
Каждый поцелуй — как Божий дар.
Чтобы и волос прикосновение
В сердце разжигало бы пожар.
Так любить, чтоб каждое желание
Воплощалось в жизнь. И их — не счесть.
Чтобы каждый день как заклинание
Повторять: „Спасибо, что ты есть“.
За подписью Бориса Пастернака оно активно распространяется в соцсетях (Facebook, „ВКонтакте“) и на сайтах с коллекциями цитат („Жемчужины мысли“, Socratify.net). Его читают на различных школьных и общественных мероприятиях (например, в Томске и Дзержинске) и в YouTube, печатают в журналах.
На первый взгляд стихотворение не похоже на большинство произведений Пастернака: в нём бросаются в глаза скудность образов и бедные рифмы („счастья“ — „ненастья“, „отдать“ — „ждать“, „не счесть“ — „есть“). А оборот „каждый вздох — как в первый раз“ и вовсе подозрительно совпадает со строкой из эстрадного хита 1990-х „Я люблю тебя до слёз“ (исполнитель — Александр Серов, автор текста — Игорь Николаев).
„Проверено“ не нашло указанного стихотворения ни в пятитомном собрании (1989–1992) сочинений Пастернака, ни в полном 11-томном (2003–2005). Оно также отсутствует в доступном сегменте проекта „Google Книги“.
Самое раннее упоминание этого стихотворения, найденное „Проверено“, относится к ноябрю 2008 года, когда оно было опубликовано в блоге пользователя „Живого журнала“ makedonsky6 без указания авторства. В апреле следующего года в одной из публикаций под стихами появилось имя автора — Роман Голубнич. В Сети есть автор с такими именем и фамилией, однако его стиль, судя по подборке стихотворений на личной странице Голубнича на сайте „Стихи.ру“, совсем иной. Ни одно его произведение не похоже на стихотворение, приписываемое Пастернаку, как по размеру, так и по тематике.
Еще через два месяца, в июне 2009 года, на том же сайте „Стихи.ру“ стихотворение с той же первой строчкой, но иным остальным текстом разместила поэтесса Галина Воленберг.
В 2015 году в официальном блоге Российской государственной библиотеки в „Живом журнале“ появилась публикация, посвящённая сетевому феномену — приписыванию авторства вирусных стихотворений известным поэтам, в том числе и Пастернаку: „Откуда он берётся, этот ползучий хаос? Есть откуда. Приглядимся поближе только к одному из источников расползания — вконтактовской странице „Лучшие стихи великих поэтов“. <…> Имена известных поэтов ставятся под стихами… мягко говоря, очищенными от малейших литературных достоинств. Некоторые из процитированных „стихотворений Пастернака“ публиковались в группе многократно, каждый раз собирая тысячу-другую сердечек и несколько сотен перепостов. Подписчики страницы не замечают обмана и некритично принимают на веру все материалы, размещаемые администрацией. А между тем группа является частью откровенно коммерциализированной „сети сообществ“, организаторы которой зарабатывают на рекламе, в том числе на публикации любых текстов и изображений. Это бизнес: любой графоман может стать Пастернаком, уплатив вполне посильную сумму. Всего лишь 3500 руб., и ваш текст начинает неостановимое шествие по интернету, подписанный именем великого классика“.
Причём в качестве одного из самых ярких примеров авторы поста привели как раз стихотворение „Так любить, чтоб замирало сердце…“.
В комментариях к публикации указали, что автор завирусившегося стихотворения — молодая поэтесса Елизавета Кинченко. Действительно, пользовательница с таким именем размещала это произведение на литературном сайте vpoetah.ru в 2013 году. Однако более ранних публикаций стихотворения под её именем найти не удалось, как и других произведений Елизаветы Кинченко (возможно, это псевдоним). Связаться с ней „Проверено“ не смогло. Таким образом, нет никаких оснований предполагать, что популярное стихотворение „Так любить, чтоб замирало сердце…“ принадлежит Пастернаку. Его нет в книгах поэта, а приписывать его нобелиату начали только на рубеже 2000–2010-х. Точное авторство „Проверено“ установить не удалось, скорее всего, это малоизвестный сетевой поэт.
Итог: Неправда