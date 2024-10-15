Правда ли, что автор популярного стихотворения „Так любить, чтоб замирало сердце…“ — Борис Пастернак?

Полностью стихотворение выглядит так:

Так любить, чтоб замирало сердце,

Чтобы каждый вздох — как в первый раз,

Чтоб душою только отогреться

У огня любимых, милых глаз.

Так любить, чтоб за минуту счастья

Можно было жизнь свою отдать,

Чтобы, несмотря на все ненастья,

Всё равно надеяться и ждать.

Чтобы каждый взгляд — как откровение,

Каждый поцелуй — как Божий дар.

Чтобы и волос прикосновение

В сердце разжигало бы пожар.

Так любить, чтоб каждое желание

Воплощалось в жизнь. И их — не счесть.

Чтобы каждый день как заклинание

Повторять: „Спасибо, что ты есть“.

За подписью Бориса Пастернака оно активно распространяется в соцсетях (Facebook, „ВКонтакте“) и на сайтах с коллекциями цитат („Жемчужины мысли“, Socratify.net). Его читают на различных школьных и общественных мероприятиях (например, в Томске и Дзержинске) и в YouTube, печатают в журналах.

На первый взгляд стихотворение не похоже на большинство произведений Пастернака: в нём бросаются в глаза скудность образов и бедные рифмы („счастья“ — „ненастья“, „отдать“ — „ждать“, „не счесть“ — „есть“). А оборот „каждый вздох — как в первый раз“ и вовсе подозрительно совпадает со строкой из эстрадного хита 1990-х „Я люблю тебя до слёз“ (исполнитель — Александр Серов, автор текста — Игорь Николаев).

„Проверено“ не нашло указанного стихотворения ни в пятитомном собрании (1989–1992) сочинений Пастернака, ни в полном 11-томном (2003–2005). Оно также отсутствует в доступном сегменте проекта „Google Книги“.