Албания начала переговоры по существу о вступлении в ЕС

Спустя два с лишним года после старта диалога о вступлении Албании в ЕС в Люксембурге начались переговоры по существу. Представители Брюсселя и Тираны встретились во вторник, 15 октября, для обсуждения представляющих взаимный интерес вопросов, в частности о верховенстве закона в Албании.

„Мы подготовим Албанию к вступлению в ЕС к 2030 году“, - пообещал премьер-министр Эди Рама. Тирана „стремится, наконец, начать самую трудную часть работы“, привело его слова агентство AFP. Война России в Украине показала, „что Западные Балканы нужны для более сильного Европейского Союза, в то же время и сами Западные Балканы нуждаются в присоединении к Европейскому Союзу“, подчеркнул глава кабмина.

„Мы, албанцы, не можем иметь план „Б“, когда речь идет о личной свободе, верховенстве закона и демократии“, - продолжил он. „Любая альтернатива членству в ЕС будет означать отказ от выбранного нами образа жизни“, - подчеркнул Рама.

Госминистр ФРГ: Албания - на шаг ближе к мечте о членстве в ЕС

Госминистр по делам Европы в министерстве иностранных дел ФРГ Анна Люрман (Anna Lührmann) приветствовала переход к переговорам по существу. По ее словам, это сделало Албанию „на шаг ближе к мечте о членстве в ЕС“. „Мы будем продолжать конструктивно поддерживать Албанию на ее пути в ЕС“, - пообещала она.

Албания вступила в НАТО в 2009 году и тогда же подала заявку на членство в ЕС. Первая межправительственная конференция по переговорам о вступлении состоялась в июле 2022 года. В течение длительного времени подвижки увязывались с прогрессом в евроинтеграции Северной Македонии. Однако в сентябре страны ЕС отказались от этой практики, и теперь переговоры получили новый импульс.

Тирана также заключила соглашение с Италией о приеме до 40 тыс. беженцев в год и обработке их заявлений о предоставлении убежища до пересечения ими границ ЕС.

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