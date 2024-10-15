В Украине за день разослали 1500 писем о заложенных бомбах

„Внимание! Ваше помещение заминировано и взорвется сегодня, 14 октября 2024 года. Эвакуируйте людей для их безопасности. Я не хочу, чтобы погибли невинные люди, я заложил несколько взрывных устройств в ваше здание, и очень скоро оно взорвется, а вы узнаете, что такое боль и страдания. Я сделал очень качественное взрывное устройство, которое в течение рабочего дня будет активировано удаленно“, — говорилось в письме, которое получила редакция украинского телеканала „Суспiльне“.

Автор писем заявил, что „возлагает вину“ за якобы готовящиеся взрывы на трех авторов „Радио Свобода“ — журналисток Ирину Сысак и Валерию Егошину, а также фрилансера Юлию Химерик, сообщила украинская служба „Радио Свобода“. Журналистки выпустили 8 октября материал „Опасный тренд: ФСБ вербует украинских детей для поджогов авто“. Президент корпорации „Радио Свободная Европа/Радио Свобода“ Стивен Капус, комментируя письма, назвал угрозы „возмутительными“. „Мы не поддаемся запугиванию и поддерживаем наших журналистов, которые будут продолжать информировать украинскую аудиторию бесстрашно и беспристрастно“, — заявил он.

Автор сообщений с угрозами взрывов назвал себя участником „террористической группы“, которая называется так же, как и телеграм-канал антиукраинской направленности, который призывает поджигать автомобили украинских военных, сообщает „Радио Свобода“. Издание не стало раскрывать название „террористической группы“, в то же время „Суспiльне“ и украинский Институт массовой информации сообщили, что письма подписала „террористическая группа Fire Cells Group“.