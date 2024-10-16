Ласнамяэ
16.10.2024, 07:00

Как такое может быть? Оказалось, что аккаунт управы Ласнамяэ в Facebook принадлежит Олегу Беседину

 
Ссылку на новую страницу управы найдете в статье.
СТРАННАЯ ИСТОРИЯ: Олег Беседин упоминается в нескольких ежегодниках КаПо.
СТРАННАЯ ИСТОРИЯ: Олег Беседин упоминается в нескольких ежегодниках КаПо.
ФОТО: Vallo Kruuser

Управе района Ласнамяэ пришлось создать новый аккаунт в Facebook, так как выяснилось, что главным администратором предыдущего было некое „третье лицо“, пишет Eesti Ekspress.

Как сообщается в пресс-релизе, разосланном в начале октября, для управы района Ласнамяэ была создана новая страница в Facebook на эстонском языке. Старая страница больше недоступна „по техническим причинам“.

Неужели кто-то из бывших работников ограничил к ней доступ?

„Все немного сложнее“, - сказала „Экспрессу“ старейшина района Юлианна Юрченко (Социал-демократическая партия).

Предыдущая страница была создана в 2011 году. Ее оформлением занималась медиакомпания Norvik, которая в то время была партнером управы. Владелица фирмы - Ирина Беседина.

Ознакомься с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии