16.10.2024, 07:00
Как такое может быть? Оказалось, что аккаунт управы Ласнамяэ в Facebook принадлежит Олегу Беседину
Ссылку на новую страницу управы найдете в статье.
ФОТО: Vallo Kruuser
Управе района Ласнамяэ пришлось создать новый аккаунт в Facebook, так как выяснилось, что главным администратором предыдущего было некое „третье лицо“, пишет Eesti Ekspress.
Как сообщается в пресс-релизе, разосланном в начале октября, для управы района Ласнамяэ была создана новая страница в Facebook на эстонском языке. Старая страница больше недоступна „по техническим причинам“.
Неужели кто-то из бывших работников ограничил к ней доступ?
„Все немного сложнее“, - сказала „Экспрессу“ старейшина района Юлианна Юрченко (Социал-демократическая партия).
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