Как такое может быть? Оказалось, что аккаунт управы Ласнамяэ в Facebook принадлежит Олегу Беседину

Как сообщается в пресс-релизе, разосланном в начале октября, для управы района Ласнамяэ была создана новая страница в Facebook на эстонском языке. Старая страница больше недоступна „по техническим причинам“.

Неужели кто-то из бывших работников ограничил к ней доступ?

„Все немного сложнее“, - сказала „Экспрессу“ старейшина района Юлианна Юрченко (Социал-демократическая партия).

Предыдущая страница была создана в 2011 году. Ее оформлением занималась медиакомпания Norvik, которая в то время была партнером управы. Владелица фирмы - Ирина Беседина.

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