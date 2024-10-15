Нарвитяне могут не волноваться: стоимость тепла из-за директивы Евросоюза не вырастет

Год назад Европарламент утвердил реформу общеевропейской системы торговли квотами на выбросы парниковых газов. Ее целью является сокращение выбросов парниковых газов в ЕС к 2030 году не менее чем на 55% по сравнению с уровнями 1990-х годов.

Одним из механизмов выполнения этой задачи ЕС видит в том числе и во введении к 2027 году дополнительной системы торговли квотами на выбросы, производимые автомобильным транспортом и при обогреве зданий. Новые квоты, как предполагается, заставят производителей тепла и потребителей переходить на устройства с более низкими выбросами углекислого газа.

Министерство климата Эстонии в своем анализе внедрения новой системы торговли квотами сообщает, что рост цен на теплоэнергию произойдет только для тех потребителей, которые пользуются теплоэнергией для отопления домов природным газом или горючим сланцем. Для них, по подсчетам министерства, цена отопления может вырасти на 17%.

Именно такие сообщения и взволновали нарвитян. С весны этого года они пользуются теплом, хотя и не производимым уже из горючего сланца, но на газовой котельной Балтийской электростанции.

Однако, как выяснилось, роста стоимости тепла из-за директивы Евросоюза нарвитянам пока опасаться не стоит. Разъяснения по данному вопросу журналист получил от председателя правления AS Narva Soojusvõrk Павла Рушелюка. По его словам, в ныне действующий для Нарвы тариф на теплоэнергию уже включена плата за квоту СО2.

„На каждую сожженную тонну ископаемого топлива, в данном случае природного газа, уже при его покупке, сразу же вводится соответствующая стоимость квоты на выброс углекислого газа“, – пояснил Рушелюк.