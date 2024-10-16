Ведущий военный историк Великобритании: Путин не хочет вторгаться в страны Балтии
С тех пор как Вторая мировая война закончилась, Москва страдает от паранойи, считая, что Запад планирует нападение на Россию. Эта постоянная боязнь в конечном итоге и определяет текущую политику Кремля. „Они параноики и всегда ими будут, потому что считают, что Запад технологически лучше, богаче, и почему бы ему не напасть на более слабого?“ — говорит Джон Хьюз-Уилсон, эксперт по военной разведке, один из ведущих военных историков Великобритании и полковник в отставке. В интервью LRT.lt он заявил, что реальная угроза для Владимира Путина исходит не от Запада, а от самих россиян.
Говоря о степени активности западных разведывательных служб, историк отметил, что они следят за Россией, но не слишком обеспокоены возможностью нападения.
„В основном они просто хотят следить за Россией, — говорит историк. — Нужно очень внимательно наблюдать за Россией. Но Запад не сильно обеспокоен Россией, потому что Путин не стремится напасть на Германию, не хочет вторгаться в страны Балтии, не собирается идти на Вильнюс. У него достаточно проблем дома — с экономикой и Украиной, и он не хочет новых авантюр, поэтому Россия замкнута на себе — такова точка зрения западной разведки. Но это не значит, что Россия, оказавшись в углу, не начнёт действовать агрессивно, думая, что мы настроены против неё. В целом западный подход к России по-прежнему сводится к тому, чтобы „не тыкать в медведя палкой“.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.