Изнасилованная женщина назвала Мбаппе виновником случившегося в отеле в Стокгольме

Ранее стало известно о начале полицейского расследования в связи с жалобой на изнасилование в отеле в центре Стокгольма, где форвард „Реала“ Килиан Мбаппе и его друзья останавливались во время поездки в Швецию. 10 октября, в день матча Франции против Израиля в Лиге наций, компания посетила ресторан и ночной клуб, и согласно заявлению жертвы, преступление произошло в тот же день.

Мбаппе назвал эту информацию „фэйком“, отметив, что новость появилась за день до слушания по апелляции „ПСЖ“ о выплате ему долга по зарплате в размере 55 млн евро. В парижском клубе осудили его высказывания, назвав их „позором“.

Сегодня шведская прокуратура выпустила пресс-релиз о начале предварительного расследования после подачи жалобы на изнасилование, не упомянув имя игрока сборной Франции. Однако, как утверждает шведский телеканал TV4, женщина, обратившаяся в полицию, сообщила, что подверглась сексуальному насилию со стороны Мбаппе. Расследование ведется именно в отношении француза.

Отмечается, что женщина также обратилась за помощью в больницу для жертв изнасилования. На данный момент Мбаппе в шведской полиции присвоен статус „обоснованно подозревается“, что является низшей степенью подозрения в Швеции.

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