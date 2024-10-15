„Вокруг моего дома все выгорело. Соседи погибли“. Репортаж Би-би-си из Покровска
„Эта линия фронта — самая опасная из всех“, — говорит Александр, начальник медпункта 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ВСУ.
Би-би-си посетила небольшой полевой госпиталь.
„Россия очень давит. Мы не смогли стабилизировать фронт. Каждый раз, когда линия фронта перемещается, мы тоже двигаемся“.
Мы находимся недалеко от Покровска, небольшого шахтерского города в 60 км от Донецка.
Врачи говорят, что недавно они приняли 50 солдат за день. Это практически рекордный показатель за весь период войны. Раненых привозят в сумерках, когда меньше шансов попасть под удар российских беспилотников.
Все они пострадали в ожесточенных боях за Покровск. Еще несколько месяцев назад этот город был относительно безопасным: насчитывал около 60 тыс. жителей, там работали рестораны, кафе, рынки. Военные часто наведывались туда с передовой на передышку.
Город постепенно превращается в город-призрак. Более трех четвертей его населения выехало.
В феврале российские войска захватили Авдеевку. С тех пор они стремительно продвигаются в Донбассе. В начале октября россияне взяли под контроль другой важный город — Угледар. Бои за эту „крепость“ продолжались два года.
Украинские власти сходятся во мнении с военными, с которыми мы встречались, что наиболее горячая ситуация складывается на Покровском направлении. В Киеве заявили, что за последние две недели ВСУ практически ежедневно отбивали там около 150 атак противника.
В 10 км от фронта, в полевом госпитале боевой медик Таня держит за руку солдата Сергея. Окровавленная повязка закрывает большую часть его лица. Таня ведет парня в смотровой кабинет.
„Его состояние тяжелое“, — говорит медик.
У Сергея осколочные ранения глаза, черепа и мозга. Врачи быстро промывают его раны и вводят антибиотики.
Вскоре прибывают еще пятеро военных — они не знают, как именно попали под российский удар. Шквал огня может быть настолько бешеным и неожиданным, что прилететь могло и от минометов, и от взрывчатки с дронов.
„Здесь опасно. Тяжело и морально, и физически. Мы все устали, но справляемся“, — говорит Юрий, командир медицинской роты.
Все эти солдаты были ранены утром, но их привезли только с наступлением темноты, когда стало безопаснее.
Такие задержки увеличивают риск смерти и инвалидности, объясняют медики.
Другой боец, Тарас, 10 часов назад сам затянул жгут на руке, чтобы остановить кровотечение от осколочного ранения. Но теперь его рука отекла, побелела, он ее не чувствует.
Врач говорит, что конечность, возможно, придется ампутировать.
За последние сутки привезли двух погибших бойцов.
То, что мы видим в полевом госпитале, свидетельствует об остроте борьбы за Покровск — важный транспортный узел, через который проходят ключевые автомобильные и железнодорожные маршруты. Город остается жизненно важным логистическим пунктом для ВСУ, и Украина знает, как высоки ставки.
Не облегчает жизнь и постоянная угроза от российских беспилотников. Один из них парит прямо возле госпиталя. Это очень усложняет эвакуацию с линии фронта. Окна здания наглухо забиты, чтобы дроны не могли заглянуть внутрь, но стоит кому-то выйти, и он оказывается под прицелом.
Дроны угрожают и измученным войной жителям Покровска.
„Мы все время слышим, как они гудят — останавливаются и смотрят в окна“, — говорит 50-летняя Виктория Василевская. Она до последнего момента не хотела покидать свой дом, но в конце концов согласилась на эвакуацию.
Виктория удивляется тому, как быстро линия фронта продвинулась на запад в сторону Покровска.
„Все произошло так быстро. Кто знает, что будет здесь дальше. У меня сдают нервы. У меня панические атаки. Я боюсь ночей“.
Виктория говорит, что у нее почти нет денег и ей придется начинать жизнь с нуля в другом месте, но оставаться очень страшно.
„Я хочу, чтобы война закончилась. Должны быть переговоры. На землях, которые забрала Россия, все равно ничего не осталось. Все уничтожено“.
Моральный дух большинства тех, с кем мы общались, подорван.
Большая часть Покровска живет без света и воды.
Возле одной из школ мы видим длинную очередь, выстроившуюся с пустыми канистрами к крану. Несколько дней назад работало четыре крана, а сейчас только один, жалуются местные жители.
Из-за постоянных российских обстрелов Покровск разрушен, но до сих пор не подвергался бомбардировкам, как и другие города, за которые велись ожесточенные бои.
На центральном рынке мы встречаем 69-летнюю Ларису. Она покупает мешок картошки в одном из немногих продуктовых киосков.
„Это ужас. Я не могу жить без успокоительных“, — говорит женщина.
Она убеждена, что не сможет на свою небольшую пенсию арендовать жилье в другом месте: „Государство вывезет меня и приютит на некоторое время. А что будет дальше?“
С ней соглашается другая покупательница, 77-летняя Раиса: „Без денег никуда не поедешь. Поэтому сидим дома и надеемся, что все это закончится“.
Лариса считает, что пришло время договариваться с Россией. Еще недавно это было немыслимо для большинства украинцев. Но здесь, у линии фронта, так думают многие.
„Много наших ребят погибает, многие ранены. Они жертвуют своей жизнью, а это все никак не закончится“, — говорит она.
На матрасе на полу эвакуационного микроавтобуса лежит 80-летняя Надежда.
„К черту эту войну! Я скоро умру, — восклицает она. — Зачем [президенту] Путину еще земля? Разве ему ее не хватает? Он убил столько людей“.
Надежда не может ходить. Раньше она полагалась на помощь соседей, но большинство из них уехали. Теперь уезжает и она, хотя и не знает, куда именно.
Однако есть и те, кто еще не уехал из Покровска.
Среди них местные жители, которые работают над восстановлением поврежденной войной инфраструктуры.
„Я живу на одной из ближайших к линии фронта улиц. Вокруг моего дома все выгорело. Соседи погибли после обстрела, — рассказывает Виталий, который вместе с коллегами пытается починить линии электропередач. — Но я не думаю, что это правильно — бросать наших ребят. Мы должны бороться до победы, пока Россия не будет наказана за свои преступления“.
Его решимость не разделяет 20-летний Роман, которого мы встречаем на ремонтных работах поврежденного снарядами дома.
„Не думаю, что территория, за которую мы боремся, стоит человеческих жизней. Много наших солдат погибло. Молодые парни, у которых могло быть будущее, жены и дети. Но им пришлось уйти на фронт“.
На рассвете мы отправляемся к линии фронта. Первое, что бросается в глаза, — поля высохших подсолнухов на обочинах дорог.
Укрытий здесь почти нет, поэтому мы едем с бешеной скоростью, чтобы защититься от атак российских дронов.
Ближе к линии фронта слышны громкие взрывы.
Украинский артиллерист Вадим стреляет из советской пушки, которая издает оглушительный звук и поднимает с земли пыль и сухие листья.
Вадим знает, что сейчас россияне ответят. Поэтому он бежит в подземное убежище, чтобы спрятаться и получить координаты для следующего удара.
„У них [России] больше живой силы и оружия. Они бросают своих людей в бой, как пушечное мясо“, — рассказал украинский боец.
Он также понимает, что если Покровск падет, то это может открыть ворота в Днепропетровскую область, которая находится всего в 32 км от Покровска. А это очень усложнит и без того непростую для ВСУ ситуацию.
„Да, мы устали, многие наши ребята погибли или ранены. Но мы должны бороться, иначе будет катастрофа“, — говорит он.
В подготовке материала принимали участие Имоджен Андерсон, Анастасия Левченко, Владимир Ложко, Санджай Гангули
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