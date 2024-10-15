„Вокруг моего дома все выгорело. Соседи погибли“. Репортаж Би-би-си из Покровска

„Здесь опасно. Тяжело и морально, и физически. Мы все устали, но справляемся“, — говорит Юрий, командир медицинской роты.

Вскоре прибывают еще пятеро военных — они не знают, как именно попали под российский удар. Шквал огня может быть настолько бешеным и неожиданным, что прилететь могло и от минометов, и от взрывчатки с дронов.

У Сергея осколочные ранения глаза, черепа и мозга. Врачи быстро промывают его раны и вводят антибиотики.

В 10 км от фронта, в полевом госпитале боевой медик Таня держит за руку солдата Сергея. Окровавленная повязка закрывает большую часть его лица. Таня ведет парня в смотровой кабинет.

Украинские власти сходятся во мнении с военными, с которыми мы встречались, что наиболее горячая ситуация складывается на Покровском направлении. В Киеве заявили, что за последние две недели ВСУ практически ежедневно отбивали там около 150 атак противника.

В феврале российские войска захватили Авдеевку. С тех пор они стремительно продвигаются в Донбассе. В начале октября россияне взяли под контроль другой важный город — Угледар. Бои за эту „крепость“ продолжались два года.

Город постепенно превращается в город-призрак. Более трех четвертей его населения выехало.

Все они пострадали в ожесточенных боях за Покровск. Еще несколько месяцев назад этот город был относительно безопасным: насчитывал около 60 тыс. жителей, там работали рестораны, кафе, рынки. Военные часто наведывались туда с передовой на передышку.

Врачи говорят, что недавно они приняли 50 солдат за день. Это практически рекордный показатель за весь период войны. Раненых привозят в сумерках, когда меньше шансов попасть под удар российских беспилотников.

Мы находимся недалеко от Покровска, небольшого шахтерского города в 60 км от Донецка.

„Россия очень давит. Мы не смогли стабилизировать фронт. Каждый раз, когда линия фронта перемещается, мы тоже двигаемся“.

Возле одной из школ мы видим длинную очередь, выстроившуюся с пустыми канистрами к крану. Несколько дней назад работало четыре крана, а сейчас только один, жалуются местные жители.

Моральный дух большинства тех, с кем мы общались, подорван.

„Я хочу, чтобы война закончилась. Должны быть переговоры. На землях, которые забрала Россия, все равно ничего не осталось. Все уничтожено“.

Виктория говорит, что у нее почти нет денег и ей придется начинать жизнь с нуля в другом месте, но оставаться очень страшно.

„Все произошло так быстро. Кто знает, что будет здесь дальше. У меня сдают нервы. У меня панические атаки. Я боюсь ночей“.

Виктория удивляется тому, как быстро линия фронта продвинулась на запад в сторону Покровска.

„Мы все время слышим, как они гудят — останавливаются и смотрят в окна“, — говорит 50-летняя Виктория Василевская. Она до последнего момента не хотела покидать свой дом, но в конце концов согласилась на эвакуацию.

Не облегчает жизнь и постоянная угроза от российских беспилотников. Один из них парит прямо возле госпиталя. Это очень усложняет эвакуацию с линии фронта. Окна здания наглухо забиты, чтобы дроны не могли заглянуть внутрь, но стоит кому-то выйти, и он оказывается под прицелом.

То, что мы видим в полевом госпитале, свидетельствует об остроте борьбы за Покровск — важный транспортный узел, через который проходят ключевые автомобильные и железнодорожные маршруты. Город остается жизненно важным логистическим пунктом для ВСУ, и Украина знает, как высоки ставки.

Другой боец, Тарас, 10 часов назад сам затянул жгут на руке, чтобы остановить кровотечение от осколочного ранения. Но теперь его рука отекла, побелела, он ее не чувствует.

Все эти солдаты были ранены утром, но их привезли только с наступлением темноты, когда стало безопаснее.

Из-за постоянных российских обстрелов Покровск разрушен, но до сих пор не подвергался бомбардировкам, как и другие города, за которые велись ожесточенные бои.

На центральном рынке мы встречаем 69-летнюю Ларису. Она покупает мешок картошки в одном из немногих продуктовых киосков.

„Это ужас. Я не могу жить без успокоительных“, — говорит женщина.

Она убеждена, что не сможет на свою небольшую пенсию арендовать жилье в другом месте: „Государство вывезет меня и приютит на некоторое время. А что будет дальше?“

С ней соглашается другая покупательница, 77-летняя Раиса: „Без денег никуда не поедешь. Поэтому сидим дома и надеемся, что все это закончится“.

Лариса считает, что пришло время договариваться с Россией. Еще недавно это было немыслимо для большинства украинцев. Но здесь, у линии фронта, так думают многие.

„Много наших ребят погибает, многие ранены. Они жертвуют своей жизнью, а это все никак не закончится“, — говорит она.

На матрасе на полу эвакуационного микроавтобуса лежит 80-летняя Надежда.

„К черту эту войну! Я скоро умру, — восклицает она. — Зачем [президенту] Путину еще земля? Разве ему ее не хватает? Он убил столько людей“.

Надежда не может ходить. Раньше она полагалась на помощь соседей, но большинство из них уехали. Теперь уезжает и она, хотя и не знает, куда именно.

Однако есть и те, кто еще не уехал из Покровска.

Среди них местные жители, которые работают над восстановлением поврежденной войной инфраструктуры.

„Я живу на одной из ближайших к линии фронта улиц. Вокруг моего дома все выгорело. Соседи погибли после обстрела, — рассказывает Виталий, который вместе с коллегами пытается починить линии электропередач. — Но я не думаю, что это правильно — бросать наших ребят. Мы должны бороться до победы, пока Россия не будет наказана за свои преступления“.