ФОТО | Выставка в торговом центре Йыхви шокировала людей: „Это пропаганда насилия!“ Что ответил Pargi Keskus?

„Неправильно, что я не могу пойти в магазин, потому что какие-то экстремистские группировки устраивают в общественном месте свои перформансы, не учитывая чувств других. У меня ведь есть право ходить в магазин, не портя себе нервы! Кстати, в Оксфорде пару лет назад, происходили нападения злобных клоунов на улицах. В школе, где я работала, наши дети боялись идти домой!! Хотим ли мы такое видеть и в Эстонии?“, - пишет в группе „Кохтла-Ярве, Йыхви. Я люблю свой город“ местная жительница Сирье Ынн.

Другой житель возмущается, называя выставку сатанизмом, на что ему партируют „Не понимаю причем тут сатанизм? Это художественная фотосессия сделанная на очень высоком уровне, вы что крови боитесь?“.

Еще одна женщина признает, что такое исскуство тоже имеет право на существование, но место явно выбрано неправильно.

„Много чего можно качественно снимать. И процесс родов, и операции, и вскрытия тел у патологоанатома и тела после аварий и катастроф...... Да и вообще много чего еще. Но не все это можно выставлять в общественном месте. Для этого существуют фотовыставки и галереи. И вот там уже каждый сам решает, смотреть ему это или нет. А здесь, к сожалению нас не спросили“.

RusDelfi обратился за комментарием к руководству торгового центра.

Уже заказано? Войти Ознакомься с пакетами Delfi Ознакомьтесь с возможностями оплаты