Генсек НАТО: Альянс продолжит поддержку Киева вопреки Путину

НАТО не запугают российские угрозы, и она продолжит оказывать поддержку Украине, защищающейся от вторжения РФ. Такое заявление сделал генсек Североатлантического альянса Марк Рютте в понедельник, 14 октября, в ходе своего первого визита в этой должности в штаб-квартиру миссии по поддержке Украины в немецком Висбадене (NATO Security Assistance and Training for Ukraine - NSATU). Об этом пишет DW.

„Наше послание (президенту РФ Владимиру Путину. - Ред.) состоит в том, что мы продолжим, мы будем делать то, что необходимо, чтобы гарантировать, что он не добьется своего, что Украина превозможет“, - заявил Рютте в беседе с агентством Reuters и немецкой общественно-правовой медиакомпанией Hessischer Rundfunk.

Reuters отмечает, что заявления генсека НАТО о непоколебимости поддержки Украины многие рассматривают в контексте возможного избрания на должность президента США экс-главы государства Дональда Трампа, известного своей критикой Североатлантического альянса.

В день визита Марка Рютте в штаб-квартиру миссии по поддержке Украины в Висбадене там присутствовал и министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius). Он провел с генсеком НАТО переговоры за закрытыми дверями, пишет HR на своем сайте.

О новой миссии НАТО - NSATU

Как отмечает HR, новый штаб NSATU будет состоять из 330 военнослужащих, причем 200 солдат уже находятся в столице федеральной земли Гессен. Между тем Reuters отмечает, что в миссии NSATU, размещенной на территории военной базы США, как ожидается, будут задействованы в общей сложности около 700 сотрудников, включая военнослужащих НАТО, дислоцированных в штаб-квартире альянса в Бельгии, и персонал логистических хабов в Польше и Румынии.

Когда именно штаб NSATU начнет свою работу, пока неизвестно, указывает HR. В его задачи будет входить, кроме прочего, координирование поставок вооружений для Украины и обучение украинских военных.

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