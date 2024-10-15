Нарвитян призывают подписать петицию за открытие границы между Финляндией и Россией(7)
Сбор подписей в поддержку петиции об открытии Финляндией границы с Россией идет на сайте Европейского парламента. Петицию подала финская некоммерческая организация Aleksanterinliitto ry, которая отстаивает интересы русскоязычных финнов и русских, живущих в Финляндии. На сегодняшний день собрано более тысячи подписей. Подписать петицию призывают и нарвитян, которые каждый день в своем городе видят длинные очереди у погранпункта.
Поскольку после того, как Финляндия закрыла границу с Россией, многие ее жители стали вынужденно добираться через Эстонию, то увеличилось количество иностранцев, пересекающих границу с Россией в том числе в Нарве. Чаще всего финны едут через Нарву, так как многим нужно попасть в Санкт-Петербург, или потому что через северную столицу России проще добираться до других ее регионов. Теперь на парковках в Нарве можно часто увидеть машины с финскими номерами.
С момента закрытия границы между Финляндией и Россией прошел почти год. Напомним, что 16 ноября прошлого года правительство Финляндии информировало о решении закрыть четыре из девяти КПП на границе с Россией. В ночь на 18 ноября, как минимум до 18 февраля 2024 года, они прекратили свою работу. 24 ноября были закрыты еще три КПП. А с 28 ноября работал по четыре часа только труднодоступный КПП „Райа-Йоосеппи“ на северо-востоке страны, так как до него добраться было крайне сложно.
Финские власти аргументировали свое решение тем, что с августа 2023 года на границе с Россией резко увеличилось число просителей убежища из Ирака, Сирии, Йемена, Сомали и других стран Ближнего Востока. Как правило, у просителей не было документов, необходимых для въезда в Финляндию. С начала ноября число таких мигрантов увеличилось до 600 человек. По мнению финских властей, Россия занималась организованным подвозом мигрантов, что уже случалось в 2015 году.
18, 19 и 25 ноября, а потом и в декабре в Хельсинки прошли митинги против этого решения государства. Уже 16 ноября на adressit.com финским гражданином была запущена петиция с просьбой восстановить движение через границу. За три недели она набрала 14433 подписи, которые передали в парламент. На данный момент она закрыта.
В телеграм- и вотсап-чатах создавались инициативные группы, чтобы обсуждать ситуацию, подавать заявки на проведение митингов, отправлять запросы в МВД Финляндии. В медиа также широко обсуждался этот вопрос.
14 декабря 2023 года были открыты два КПП, но на следующий день они закрылись до 14 января. При этом уже 11 января правительство продлило решение о закрытии восточной границы еще на месяц, затем - до апреля, а в апреле - бессрочно.
В мае 2024 года финские активисты подали петицию в Европарламент с просьбой признать закрытие границы нарушением Шенгенского кодекса и базовых прав граждан ЕС. Организация требует выдать Финляндии предписание устранить это нарушение. Она не требует наложить штрафы на страну, содержит только призыв к открытию границы.
В июне активисты организации Aleksanterinliitto ry также подали жалобу по поводу полного бессрочного закрытия восточной границы Финляндии в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), а в июле - жалобу в Еврокомиссию, поскольку апрельское решение правительства Финляндии о полном бессрочном закрытии восточной границы нарушает права граждан и резидентов ЕС на семейную жизнь и свободу передвижения.
Авторы петиции призывают Европарламент рассмотреть ситуацию с учетом интересов тех, кто серьезно пострадал от закрытия границы, а не только через призму заявлений финского правительства, касающихся вопросов безопасности. В петиции указано, что закрытие границы привело к значительным трудностям для многих людей. Особенно остро, отмечает автор петиции, проблема проявилась летом этого года. Во-первых, летний период отпусков, во-вторых, Нарвский погранпункт с 1 мая перестал работать круглосуточно. По этой причине граждане Финляндии, как и жители других стран, иногда должны ночевать в городе из-за того, что не успевали пройти границу до 23:00.
Автор петиции в посте в фейсбуке 10 октября написал: „После пяти месяцев ожидания петиция была одобрена и опубликована. Теперь ее поддержка зависит от внимания и содействия граждан и резидентов ЕС. Любой законный резидент Евросоюза, независимо от гражданства, может поддержать это обращение“.
В комментариях к \тому посту в основном люди выражают сомнение в успехе петиции: „Подписал, но уверен на 99%, что бесполезно“, „Я подписала, но что это даст…“, „К сожалению все это стрельба из пушки по воробьям“, „Все эти петиции пустое сотрясение воздуха“. Но есть и призывы мыслить позитивно: „Нас много. Давайте бороться наконец-то за наши права“.
Познакомиться с текстом петиции можно здесь
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