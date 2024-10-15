Нарвитян призывают подписать петицию за открытие границы между Финляндией и Россией

Поскольку после того, как Финляндия закрыла границу с Россией, многие ее жители стали вынужденно добираться через Эстонию, то увеличилось количество иностранцев, пересекающих границу с Россией в том числе в Нарве. Чаще всего финны едут через Нарву, так как многим нужно попасть в Санкт-Петербург, или потому что через северную столицу России проще добираться до других ее регионов. Теперь на парковках в Нарве можно часто увидеть машины с финскими номерами.

С момента закрытия границы между Финляндией и Россией прошел почти год. Напомним, что 16 ноября прошлого года правительство Финляндии информировало о решении закрыть четыре из девяти КПП на границе с Россией. В ночь на 18 ноября, как минимум до 18 февраля 2024 года, они прекратили свою работу. 24 ноября были закрыты еще три КПП. А с 28 ноября работал по четыре часа только труднодоступный КПП „Райа-Йоосеппи“ на северо-востоке страны, так как до него добраться было крайне сложно.

Финские власти аргументировали свое решение тем, что с августа 2023 года на границе с Россией резко увеличилось число просителей убежища из Ирака, Сирии, Йемена, Сомали и других стран Ближнего Востока. Как правило, у просителей не было документов, необходимых для въезда в Финляндию. С начала ноября число таких мигрантов увеличилось до 600 человек. По мнению финских властей, Россия занималась организованным подвозом мигрантов, что уже случалось в 2015 году.

18, 19 и 25 ноября, а потом и в декабре в Хельсинки прошли митинги против этого решения государства. Уже 16 ноября на adressit.com финским гражданином была запущена петиция с просьбой восстановить движение через границу. За три недели она набрала 14433 подписи, которые передали в парламент. На данный момент она закрыта.

В телеграм- и вотсап-чатах создавались инициативные группы, чтобы обсуждать ситуацию, подавать заявки на проведение митингов, отправлять запросы в МВД Финляндии. В медиа также широко обсуждался этот вопрос.