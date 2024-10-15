Таллинн поддерживает предложения Министерства климата, которые упростили бы вывоз брошенных автомобилей из городского пространства

Вице-мэр Таллинна Каарель Оя направил председателю комиссии Рийгикогу по окружающей среде Игорю Таро письмо, в котором от имени Таллиннской горуправы выражает сильную поддержку предложениям Министерства климата, касающимся определения и удаления заброшенных автомобилей с дорог и улиц.

„Эти изменения важны для Таллинна и, вероятно, для других самоуправлений, поскольку они ускоряют отправку транспортных средств, ставших отходами, на переработку, снижая тем самым риск загрязнения окружающей среды и помогая очищать общественное пространство“, – пояснил Каарель Оя в своем обращении.

По словам вице-мэра, старые автомобили не только портят внешний вид города и занимают ценное городское и парковочное пространство, но и могут выделять жидкости, представляющие значительную угрозу для окружающей среды.

„Таллинн готов сотрудничать с государством, чтобы обеспечить эффективное внедрение изменений и изменить свою практику по удалению старых автомобилей из общественных мест. Мы также готовы поделиться нашим опытом и знаниями, чтобы решить возникающие проблемы“, – подчеркнул Оя.

В Рийгикогу рассматривается законопроект о внесении изменений в Закон об отходах, Закон о дорожном движении и Закон о государственной пошлине, целью которого является уменьшение числа транспортных средств, находящихся в неизвестном статусе в дорожном регистре, и направление всех выведенных из эксплуатации транспортных средств на надлежащую утилизацию. Предложения Министерства климата позволят в будущем освобождать городские пространства и перемещать транспортные средства, которые стоят без дела на дорогах общего пользования, не зарегистрированы, не имеют номерного знака или стали автохламом. Среди прочего, в законопроекте вводится понятие „автохлам“ и уточняются требования к его сбору и приему. Также чётко указано, что транспортное средство, исключённое из регистра, должно быть передано оператору по утилизации отходов, имеющему экологическую лицензию и договор с производителем или ассоциацией производителей.