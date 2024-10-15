ВИДЕООБЗОР | Команда „Кейла Кулбет“ потерпела разгромное поражение от действующего чемпиона ENBL
Во вторник, 15 октября, команда „Кейла Кулбет“ открыла новый сезон в Европейской Северной Баскетбольной Лиге (ENBL) поражением от действующего чемпиона турнира „Баккен Беарс“ со счетом 48:82. Игру в записи и видеообзор могут видеть только подписчики Delfi.
В первой четверти матча команда „Баккен Беарс“ одержала победу над „Кейла Кулбет“ со счетом 16:11. Оба коллектива не смогли реализовать ни одного из девяти дальних бросков, из которых шесть были совершены хозяевами площадки. Первый успешный трехочковый бросок в исполнении хозяев состоялся только на 16-й минуте, когда Кристен Касеметс попал в корзину. До этого домашняя команда промахнулась в десяти попытках с трехочковой дистанции. К моменту свистка на перерыв команда из Дании вела с преимуществом в 14 очков — 39:25.