ВИДЕООБЗОР | Команда „Кейла Кулбет“ потерпела разгромное поражение от действующего чемпиона ENBL

В первой четверти матча команда „Баккен Беарс“ одержала победу над „Кейла Кулбет“ со счетом 16:11. Оба коллектива не смогли реализовать ни одного из девяти дальних бросков, из которых шесть были совершены хозяевами площадки. Первый успешный трехочковый бросок в исполнении хозяев состоялся только на 16-й минуте, когда Кристен Касеметс попал в корзину. До этого домашняя команда промахнулась в десяти попытках с трехочковой дистанции. К моменту свистка на перерыв команда из Дании вела с преимуществом в 14 очков — 39:25.