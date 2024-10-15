15.10.2024, 16:16
СЕГОДНЯ НА DELFI TV | Команда „Кейла Кулбет“ стартует в еврокубках матчем против действующего чемпиона ENBL
Начало в 19:30
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня команда „Кейла Кулбет“ открывает сезон в Европейской Северной Баскетбольной Лиге (ENBL), принимая действующего чемпиона Дании „Баккен Беарс“. Матч начнётся в 19:30 и будет транслироваться в прямом эфире для подписчиков Delfi.
В прошлом сезоне победивший в ENBL клуб „Баккен Беарс“ начал нынешний групповой этап с победы над британским клубом „Бристоль Флаерз“ со счётом 83:72. Для команды „Кейла Кулбет“ это будет первая игра сезона.
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