Баскетбол
15.10.2024, 16:16

СЕГОДНЯ НА DELFI TV | Команда „Кейла Кулбет“ стартует в еврокубках матчем против действующего чемпиона ENBL

 

  • Начало в 19:30

Команда „Кейла Кулбет“
Команда „Кейла Кулбет“
ФОТО: Rauno Volmar | Delfi Meedia

Сегодня команда „Кейла Кулбет“ открывает сезон в Европейской Северной Баскетбольной Лиге (ENBL), принимая действующего чемпиона Дании „Баккен Беарс“. Матч начнётся в 19:30 и будет транслироваться в прямом эфире для подписчиков Delfi.

В прошлом сезоне победивший в ENBL клуб „Баккен Беарс“ начал нынешний групповой этап с победы над британским клубом „Бристоль Флаерз“ со счётом 83:72. Для команды „Кейла Кулбет“ это будет первая игра сезона.

У „Кейла Кулбет“ есть небольшая связь с датским клубом, поскольку форвард Кайдо Сакс выступал за „Баккен Беарс“ в сезоне 2014/15.

Ознакомься с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии