С сегодняшнего дня в Эстонии разрешено использовать шипованную резину, а с 1 декабря зимняя резина станет обязательной

Зимние шины должны иметь маркировку в виде трех горных вершин и снежинки.

Департамент транспорта советует не затягивать с заменой шин, поскольку, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни температура воздуха может опуститься ниже нуля градусов. Чем лучше шины, тем прочнее машина держится на дороге. В случае с зимними шинами важно помнить, что остаточная глубина протектора зимней шины должна быть больше 3 мм.

„Уже при температурах от 5 до 8 градусов резиновая смесь для летних шин теряет свою эластичность, а значит, и свои сцепные свойства, – объясняет руководитель технического отдела Департамента транспорта Юрго Вахтра. – Поэтому замену шин рекомендуется производить до наступления первых заморозков“.

При выборе зимних шин следует обращать внимание на наличие не только маркировки трех горных вершин и снежинки, но и символа сцепления на льду. Эта маркировка используется для обозначения того, что шины предназначены для северного климата и прошли испытания на сцепление со льдом.

Также важно оценить состояние автомобиля, чтобы обеспечить хорошую видимость в сложных условиях. На что стоит обратить внимание?

С наступлением осени каждый водитель должен проверить состояние фар, окон и стеклоочистителей (дворников) автомобиля.

Необходимо также очищать ветровое стекло изнутри, чтобы оно не бликовало на солнце.

Фары автомобиля должны быть правильно отрегулированы. Самый простой способ проверки – направить световой пучок на ровную поверхность, например, на стену или дверь. Если высота светового пучка фар одинакова, значит, все в порядке. Если же нет, нужно отрегулировать фары.

В автомобиле должна быть светоотражающая жилетка, чтобы водитель мог надеть ее при вынужденной остановке в условиях плохой видимости или в темное время суток.

Также полезно иметь в автомобиле несколько светоотражателей, чтобы пассажиры, выходя из машины при вынужденной остановке, были заметны.

В темное и время и на мокрой дороге необходимо соблюдать безопасную дистанцию и избегать опасных маневров.

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