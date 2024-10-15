В Литве водители Bolt обратятся в суд: после Нового года многим будет невыгодно работать

Водитель Bolt Донатас (фамилия редакции известна) сказал, что собралась группа из 20 человек, которые намерены обратиться в суд с жалобой на изменение трудовых отношений с платформой Bolt. По словам водителей, их работа на платформе - нормальные трудовые отношения. „Bolt этого признавать не желает, договоры не заключает, никаких гарантий нам не дает. Мы обратились к адвокатам, пришли к выводу, что регулирование на платформе Bolt такое же, как в случае с трудовыми отношениями. А Bolt прячется за всякими директивами, несовершенными законами Литвы и т.д.“, – сказал Донатас.

По его словам, нынешняя работа никак не узаконена. Достаточно прислать приложение, зарегистрироваться, получить разрешение у Литовской администрации транспорта и все. Никакие соглашения с Bolt не подписывают, ставить только галочку, что со всеми правилами, установленными компанией, ты согласен.

„Один из пунктов гласит - если мы не решаем с Bolt какой-то конфликт мирно, если есть разногласия, то мы должны обращаться в суд, находящийся в Эстонии. Служба по защите прав потребителей нас не защищает, объясняя это тем, что это гражданские отношения. Но эти отношения никак не оформлены. У нас нет никакого договора, никакого влияния на цену.

Когда мы получаем заказ, не видим цену, указанную Bolt клиенту. Ее показывают только в конце маршрута. А может, эта цена неприемлема для меня, может, я за такую цену не хочу везти пассажира? Я должен брать всех клиентов, ведь если не будет должный процент активности, Bolt нас блокирует. Может блокировать даже за нелояльность. А если это единственные доходы семьи, что делать?“ – вопрошал Донатас.

Собеседник сказал, что зарплату водителям Bolt переводят каждую неделю. Клиент свои деньги переводит не водителю, а Bolt, которая взимает комиссионную плату и только после этого переводит деньги водителям.

„Мне клиент не платит. (...) Bolt забирает все деньги и тогда решает“, – сказал Донатас.