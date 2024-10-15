Мнение
15.10.2024, 17:15

Борьба с квадроберами: российская власть против беззаботной юности

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Сергей Ковальченко
журналист
Сергей Ковальченко: в скором времени квадроберов в России ожидают полицейские рейды с наказаниями детей и родителей.
Сергей Ковальченко: в скором времени квадроберов в России ожидают полицейские рейды с наказаниями детей и родителей.
ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

Борьба с квадроберами в России набирает обороты и рискует достичь масштабов гонений на секс-меньшинства. Переодевания подростков животными комментировал даже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Министр иностранных дел Сергей Лавров делился опасениями по этому поводу со своим армянским коллегой. В РПЦ считают, что квадробинг подталкивает к принятию „идеологии ЛГБТ“. За всем этим „информационным цирком“ стоит желание властей сделать из российской молодежи послушное стадо будущих солдат готовых безропотно отправиться в бой по команде начальства в любой точке мира, пишет журналист Cергей Ковальченко.

Переодевание в животных зародилось в США и Японии в 70-80-е годы ХХ века. Существует несколько сообществ молодых людей переодевающихся в костюмы зверей. Самые безобидные из них это фурри, которые наделяют персонажи животных человеческими чертами и являются скорее приверженцами героев аниме. Квадроберы переодеваются в костюмы животных и стараются подражать их повадкам и движениям. Они ходят на четырех конечностях, были даже случаи, когда заигравшиеся подростки кусали людей.

Кампания по борьбе с переодеваниями детей в животных началась в России в июле 2024 года, когда в Госдуме решили, что пора запрещать подрастающему поколению заниматься такими глупостями на законодательном уровне, но потом российский парламент ушел на летние каникулы и эта тема затихла. Осенью, по возвращении в свои кабинеты депутаты взяли „быка за рога“. И понеслось.

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