Борьба с квадроберами: российская власть против беззаботной юности

Переодевание в животных зародилось в США и Японии в 70-80-е годы ХХ века. Существует несколько сообществ молодых людей переодевающихся в костюмы зверей. Самые безобидные из них это фурри, которые наделяют персонажи животных человеческими чертами и являются скорее приверженцами героев аниме. Квадроберы переодеваются в костюмы животных и стараются подражать их повадкам и движениям. Они ходят на четырех конечностях, были даже случаи, когда заигравшиеся подростки кусали людей.

Кампания по борьбе с переодеваниями детей в животных началась в России в июле 2024 года, когда в Госдуме решили, что пора запрещать подрастающему поколению заниматься такими глупостями на законодательном уровне, но потом российский парламент ушел на летние каникулы и эта тема затихла. Осенью, по возвращении в свои кабинеты депутаты взяли „быка за рога“. И понеслось.