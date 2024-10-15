Борьба с квадроберами: российская власть против беззаботной юности(6)
Борьба с квадроберами в России набирает обороты и рискует достичь масштабов гонений на секс-меньшинства. Переодевания подростков животными комментировал даже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Министр иностранных дел Сергей Лавров делился опасениями по этому поводу со своим армянским коллегой. В РПЦ считают, что квадробинг подталкивает к принятию „идеологии ЛГБТ“. За всем этим „информационным цирком“ стоит желание властей сделать из российской молодежи послушное стадо будущих солдат готовых безропотно отправиться в бой по команде начальства в любой точке мира, пишет журналист Cергей Ковальченко.
Переодевание в животных зародилось в США и Японии в 70-80-е годы ХХ века. Существует несколько сообществ молодых людей переодевающихся в костюмы зверей. Самые безобидные из них это фурри, которые наделяют персонажи животных человеческими чертами и являются скорее приверженцами героев аниме. Квадроберы переодеваются в костюмы животных и стараются подражать их повадкам и движениям. Они ходят на четырех конечностях, были даже случаи, когда заигравшиеся подростки кусали людей.