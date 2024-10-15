Футбол
15.10.2024, 12:20

Главный тренер сборной Эстонии о поражении от Швеции: не пишите в заголовке, что я был доволен первым таймом

 
Юрген Хенн
Юрген Хенн
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

Эстонская футбольная сборная в понедельник потерпела третье поражение в дивизионе С Лиги наций, проиграв на стадионе „А. Ле Кок Арена“ команде Швеции со счетом 0:3.

Эстония начала матч с энтузиазмом, и уже на первой минуте Кароль Метс заставил вратаря соперников поработать после углового. К сожалению, вскоре силы „синих футболок“ иссякли, и они оказались под шквальным огнем шведов. Швеция открыла счёт на 29-й минуте, а восемь минут спустя забила второй гол, и команды ушли на перерыв с преимуществом гостей 2:0.

Во втором тайме шведы показали еще более опасную игру, нанеся целых 12 ударов в сторону ворот Хейна. Один из них, на 66-й минуте, оказался точным: Виктор Дьёкереш сделал счет 3:0. Эстонскую сборную от более крупного поражения спасли лишь образцовая игра Хейна в воротах и немного удачи.

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