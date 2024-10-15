Главный тренер сборной Эстонии о поражении от Швеции: не пишите в заголовке, что я был доволен первым таймом

Эстония начала матч с энтузиазмом, и уже на первой минуте Кароль Метс заставил вратаря соперников поработать после углового. К сожалению, вскоре силы „синих футболок“ иссякли, и они оказались под шквальным огнем шведов. Швеция открыла счёт на 29-й минуте, а восемь минут спустя забила второй гол, и команды ушли на перерыв с преимуществом гостей 2:0.