15.10.2024, 11:10
ФОТО | Вороны атаковали крупную птицу — на помощь пришли спасатели
ФОТО: Lõuna päästekeskus
Спасатели южного региона поспешили на помощь сове, которая оказалась в беде.
Вчера в 13:00 спасателям поступила информация о том, что в Вильянди на Рижском шоссе под балконом дома оказалась в ловушке большая птица. По прибытии на место они выяснили, что это серая неясыть, которую атаковали вороны, а также местные жители, фотографировавшие её. Спасатели успешно поймали птицу, отвезли в безопасное место и отпустили на свободу.
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