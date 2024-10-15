ФОТО | Вороны атаковали крупную птицу — на помощь пришли спасатели

Вчера в 13:00 спасателям поступила информация о том, что в Вильянди на Рижском шоссе под балконом дома оказалась в ловушке большая птица. По прибытии на место они выяснили, что это серая неясыть, которую атаковали вороны, а также местные жители, фотографировавшие её. Спасатели успешно поймали птицу, отвезли в безопасное место и отпустили на свободу.