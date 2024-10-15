ВИДЕО | Иоан Яковлев о сборной Швеции: „Игроки другого уровня, но мы старались играть в свой футбол“

Эстония активно начала матч, создав множество проблем для шведской команды в первой половине первого тайма. Уже на 17-й секунде был заработан угловой, который исполнил Иоан Яковлев. Кароль Метс завершил его ударом, однако мяч пролетел выше ворот. Переломным моментом стала травма защитника Швеции Алекса Дугласа. После короткой паузы шведы набрали темп и больше не уступили инициативу.

„Тяжело играть, когда соперник классом выше и приходилось больше обороняться. Думаю, что мы выполняли установку тренера хорошо, но понятно, что там игроки другого уровня. Мы даже закрывали какие-то позиции, но они всё равно находили лазейки, и, конечно, было сложно“, — сказал Иоан Яковлев сразу после игры.

„Я не скажу, что мы прямо в чём-то уступали. Мы пытались играть в свой футбол, но, конечно, тяжело играть против таких игроков“, — добавил в конце эстонский полузащитник.

„Счет всё-таки справедливый, потому что, учитывая качество противника, мы видим, что разница с Швецией сегодня такая, — прокомментировал капитан сборной Эстонии Карол Метс после матча. — Первые 20 минут действительно давали возможность сыграть очень интересный матч, но, к сожалению, наш уровень пока не такой, чтобы создавать головную боль соперникам даже с полушансами“.

„Некоторые варианты у нас были и во втором тайме, но их было немного. Действия защиты соперника также способствовали тому, что мы не смогли хорошо выходить со своей половины“, — добавил капитан сборной Эстонии.

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