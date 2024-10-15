Николаев попал под ракетный удар. Повреждены ресторан, жилые дома и объект инфраструктуры. Один человек погиб, 16 ранены
Вооруженные силы РФ обстреляли Николаев в ночь на 15 октября, сообщил начальник областной военной администрации Виталий Ким. Об этом пишет Медуза.
По его словам, российские войска обстреляли город около 2:30 ночи, предположительно ракетами, выпущенными из зенитно-ракетной системы С-300. Как сообщил глава Николаева Александр Сенкевич, взрывы произошли прежде, чем в городе объявили воздушную тревогу.
По данным украинских властей, в результате обстрела повреждения получили инфраструктурный объект, ресторанный комплекс, торговые павильоны, жилые дома и автомобили. Возникли пожары, их тушат.
В результате обстрела погибла женщина, ранения получили 16 человек, сообщил Виталий Ким.
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