Путин внес в Думу законопроект о военном партнерстве с КНДР

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР, подписанного в Пхеньяне 19 июня 2024 года. Об этом сообщило в понедельник, 14 октября, агентство „Интерфакс“. Документ опубликован в онлайн-базе российского парламента.

В одной из статей договора говорится, что „в случае если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется таким образом в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами“.

Согласно другой статье, „в случае возникновения непосредственной угрозы акта вооруженной агрессии“ в отношении одной страны вторая должна по требованию незамедлительно задействовать двусторонние каналы для „координации своих позиций и согласования возможных практических мер по оказанию помощи друг другу для содействия устранению возникшей угрозы“.

Кроме того, каждая из сторон обязуется не заключать с третьими государствами „соглашения, направленные против суверенитета, безопасности, территориальной неприкосновенности, права на свободный выбор и развитие политической, социальной, экономической и культурной систем и других ключевых интересов другой стороны, а также не принимать участие в таких действиях“.

Визит Путина в Пхеньян в 2024 году

Президент РФ посетил столицу Северной Кореи с визитом 18-19 июня, проведя переговоры с правителем КНДР Ким Чен Ыном. Перед этим в северокорейской газете „Нодон Синмун“ вышла статья Владимира Путина, в которой он поблагодарил КНДР за „твердую поддержку“ российской агрессивной войны в Украине.