Удар по деревне на севере Ливана: более 20 погибших

По данным ливанского Минздрава, удар был нанесен по деревне Айту, в которой проживают преимущественно христиане.

Это место находится достаточно далеко от Бейрута и других районов, по которым израильская армия обычно наносит удары.

По сообщениям с места событий, в результате удара был полностью разрушен жилой дом, в котором, по данным местных жителей, проживали семьи, недавно переехавшие на север с юга Ливана.

Израиль этот удар пока не комментировал, но в понедельник премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху пообещал „продолжать наносить удары по „Хезболле“ по всему Ливану“.

Он сделал это заявление во время визита на военную базу на севере Израиля, где в результате атаки беспилотника „Хезболлы“ в воскресенье погибли четыре израильских солдата и несколько десятков получили ранения.

Это стало крупнейшей атакой ливанской группировки на Израиль за последний год.

По словам боевиков, нападение стало ответом на удары по Ливану, которые, по данным местных властей, унесли жизни почти 1700 человек.

Израильские власти, тем временем, продолжают выяснять, как дрон „Хезболлы“ смог преодолеть системы ПВО и поразить базу к югу от Хайфы.

Как писало накануне издание Times of Israel со ссылкой на предварительные данные расследования, „Хезболла“ запустила два беспилотника со стороны Средиземного моря.

Оба дрона были отслежены израильскими радарами, и один был сбит у побережья к северу от Хайфы, однако второй предположительно пропал с радаров из-за того, что летел очень близко к земле.

„Хезболла“ обещала новые нападения, если Израиль продолжит операцию в Ливане, пишет BBC News Русская служба.

Армия обороны Израиля сообщила вечером в понедельник, что за сутки боевики запустили около 115 снарядов в сторону Израиля.

Жители деревни Айту на севере Ливана сказали журналистам, что перед ударом не было никакого предупреждения, лишь один мощный взрыв.