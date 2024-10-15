15.10.2024, 06:22
Нападающий сборной Эстонии о шведских защитниках: „По сравнению с эстонской лигой это совершенно другой уровень“
ФОТО: | Delfi Meedia
Сборная Эстонии по футболу потерпела поражение от Швеции со счетом 0:3 в домашнем матче Лиги наций дивизиона C. В этом поединке эстонская команда выбрала тактику с одним нападающим, роль которого исполнил Алекс Маттиас Тамм.
Те же соперники встречались месяц назад в Стокгольме, где Швеция выиграла первый тайм и весь матч со счетом 3:0. „Наша цель заключалась в том, чтобы добиться лучшего результата по сравнению с предыдущей встречей. В конечном итоге результат остался прежним. Оценивать, были ли мы лучше в этой игре, пусть решают другие. Реальность такова, что матч завершился со счетом 0:3“, — прокомментировал Тамм после игры.
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