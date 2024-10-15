Нападающий сборной Эстонии о шведских защитниках: „По сравнению с эстонской лигой это совершенно другой уровень“

Те же соперники встречались месяц назад в Стокгольме, где Швеция выиграла первый тайм и весь матч со счетом 3:0. „Наша цель заключалась в том, чтобы добиться лучшего результата по сравнению с предыдущей встречей. В конечном итоге результат остался прежним. Оценивать, были ли мы лучше в этой игре, пусть решают другие. Реальность такова, что матч завершился со счетом 0:3“, — прокомментировал Тамм после игры.