Футбол
15.10.2024, 06:22

Нападающий сборной Эстонии о шведских защитниках: „По сравнению с эстонской лигой это совершенно другой уровень“

 
Алекс Маттиас Тамм (номер 13) усердно боролся, но в итоге Эстония не смогла забить гол.
Алекс Маттиас Тамм (номер 13) усердно боролся, но в итоге Эстония не смогла забить гол.
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

Сборная Эстонии по футболу потерпела поражение от Швеции со счетом 0:3 в домашнем матче Лиги наций дивизиона C. В этом поединке эстонская команда выбрала тактику с одним нападающим, роль которого исполнил Алекс Маттиас Тамм.

Те же соперники встречались месяц назад в Стокгольме, где Швеция выиграла первый тайм и весь матч со счетом 3:0. „Наша цель заключалась в том, чтобы добиться лучшего результата по сравнению с предыдущей встречей. В конечном итоге результат остался прежним. Оценивать, были ли мы лучше в этой игре, пусть решают другие. Реальность такова, что матч завершился со счетом 0:3“, — прокомментировал Тамм после игры.

Эстония начала матч активно и в первой половине первого тайма создала множество проблем для шведской команды. Однако переломным моментом стала травма защитника Швеции Алекса Дугласа. После небольшой паузы гости набрали темп и больше не остановились.

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