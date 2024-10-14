Правда ли, что украинцы не пустили Семёна Слепакова в бомбоубежище во время иранского удара по Израилю?
В октябре 2024 года в СМИ и соцсетях разошлась цитата, приписываемая российскому комику и музыканту: он якобы пожаловался на своих украинских соседей, которые мешали ему попасть в укрытие во время недавней атаки на Израиль. Мы проверили подлинность этого высказывания.
8 октября в Telegram-канале „Наблюдатель“ (200 000 просмотров на момент написания этого разбора) появился пост о том, что проживающие в Израиле украинцы во время ракетной атаки Ирана вечером 1 октября не пустили Семёна Слепакова* в бомбоубежище. Авторы публикации сопроводили своё сообщение такой цитатой комика: „У меня сейчас слов нет. Один шелтер прямо рядом с домом, я, естественно, туда. Там на входе украинские парни прямо сказали, что „русне сюда нельзя“. Пришлось бежать за два квартала. Нормально? В голове не укладывается. Как же так, ребята? Я думал, мы на одной стороне“.
По данным сервиса TGStat, в Telegram на момент публикации этого разбора появилось не менее 230 подобных постов, которые в сумме набрали более 1,8 млн просмотров. Среди наиболее популярных — записи каналов „Что произошло?“ (144 000 просмотров), „Шейх Тамир“ (134 000), „Александр Семченко“ (94 000), „Клубный сервис“ (71 000) и „Блокнот Россия 18+„ (53 000). Популярные посты с предполагаемой цитатой Слепакова встречаются во „ВКонтакте“ (примеры тут, тут и тут), X и Instagram**. Также об этой истории на своём сайте написало издание „Украина.ру“, а в своём блоге на платформе „Дзен“ — телеканал „Царьград“.
Массированный ракетный удар по Израилю со стороны Ирана, о котором говорится в упомянутых выше публикациях, был нанесён 1 октября 2024 года. По оценкам Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), в тот день Тегеран запустил около 180 снарядов, многие из которых, заявили израильские военные, были перехвачены.
Слепаков эмигрировал в Израиль ещё весной 2022 года. С момента нападения ХАМАС на эту страну в октябре 2023 года российские провластные СМИ регулярно публикуют материалы, направленные против уехавших туда артистов. В начале октября 2024 года такие издания и Telegram-каналы распространяли дезинформацию о том, что Максим Галкин, Андрей Макаревич, Михаил Шац и другие российские знаменитости на фоне иранского удара покинули Израиль.
Во многих публикациях о предполагаемой цитате Слепакова утверждается, что тот сам рассказал, как украинцы не пустили его в убежище. Несмотря на это, нигде не приводятся ссылки на интервью или записи в соцсетях артиста, где были бы представлены похожие слова. „Проверено“ также изучило страницы Слепакова и не нашло подобных видеообращений или постов. Мы обратились к музыканту за комментарием, но на момент публикации этого разбора ответа не получили.
С помощью поиска по ключевым словам „Проверено“ обнаружило, что наиболее ранний пост с вирусной цитатой вышел ещё 2 октября 2024 года в 09:01 по московскому времени в Telegram-канале „а вот мой яндекс кошелёк“ (21 000 просмотров). Описание этого канала гласит: „Пародия, сатира на политическую действительность. Только проверенные фейки“. „А вот мой яндекс кошелёк“ уже более 20 раз упоминался в разборах „Проверено“ — его выдумки, в том числе о знаменитостях, нередко выдают за реальные новости.
Таким образом, Слепаков не жаловался на то, что во время иранской атаки на Израиль украинцы не пустили его в убежище. Российские СМИ и владельцы крупных Telegram-каналов в очередной раз растиражировали сатирическую новость под видом настоящей.
Итог: Сатирические новости