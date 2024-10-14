Правда ли, что украинцы не пустили Семёна Слепакова в бомбоубежище во время иранского удара по Израилю?

8 октября в Telegram-канале „Наблюдатель“ (200 000 просмотров на момент написания этого разбора) появился пост о том, что проживающие в Израиле украинцы во время ракетной атаки Ирана вечером 1 октября не пустили Семёна Слепакова* в бомбоубежище. Авторы публикации сопроводили своё сообщение такой цитатой комика: „У меня сейчас слов нет. Один шелтер прямо рядом с домом, я, естественно, туда. Там на входе украинские парни прямо сказали, что „русне сюда нельзя“. Пришлось бежать за два квартала. Нормально? В голове не укладывается. Как же так, ребята? Я думал, мы на одной стороне“.

Массированный ракетный удар по Израилю со стороны Ирана, о котором говорится в упомянутых выше публикациях, был нанесён 1 октября 2024 года. По оценкам Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), в тот день Тегеран запустил около 180 снарядов, многие из которых, заявили израильские военные, были перехвачены.

Слепаков эмигрировал в Израиль ещё весной 2022 года. С момента нападения ХАМАС на эту страну в октябре 2023 года российские провластные СМИ регулярно публикуют материалы, направленные против уехавших туда артистов. В начале октября 2024 года такие издания и Telegram-каналы распространяли дезинформацию о том, что Максим Галкин, Андрей Макаревич, Михаил Шац и другие российские знаменитости на фоне иранского удара покинули Израиль.