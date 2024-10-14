Суд в Москве приговорил француза Лорана Винатье к трем годам колонии за сбор военной информации без регистрации „иноагентом“

Обвинение просило назначить гражданину Франции три года и три месяца колонии общего режима, а защита в прениях — ограничиться штрафом в размере до 200 тыс. рублей.

Дело рассматривалось в особом порядке — без исследования и оценки доказательств, собранных по делу о нарушении правил деятельности „иностранного агента“ в России, поскольку Винатье признал вину.

О том, что Винатье согласился с обвинениями, стало известно еще летом, сразу после его задержания и ареста.

Кроме того, Винатье в очередной раз напомнил, что признает вину и раскаивается в нарушении российского закона, выступая в прениях в суде накануне вынесения приговора, сообщала ранее „Медиазона“ (в реестре „иноагентов“ в России) из зала суда.

По версии следствия, французский политолог в течение нескольких лет не предоставлял российским властям документы для добровольного включения в российский реестр „иноагентов“ и при этом якобы незаконно собирал сведения в области военной и военно-технической деятельности России, пишет BBC News Русская служба.

Как сообщает „Медиазона“, в обвинительном заключении сказано, что в апреле 2021 года и в августе 2022 года Винатье встречался с тремя россиянами и собирал сведения „о мобилизации, боевой подготовке войск“ и политической обстановке, которые могут быть использованы против безопасности России.

Одного из своих собеседников Винатье, по версии обвинения, спрашивал о „размещении российских войск у границ Украины“, а другому задавал вопросы о мобилизации, пишет „Медиазона“. При этом в обвинительном заключении не говорится, с кем именно встречался француз.