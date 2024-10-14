44-летняя Стерджесс нашла флакон, в котором, как она думала, были духи. Она нанесла на себя жидкость, которая оказалась ядом нервно-паралитического действия, и позже умерла. Ее партнер, Чарли Роули, тоже был отравлен, но остался жив.

Британское правительство считает, что отравление Скрипаля было организовано агентами российских спецслужб. Скрипаль был осужден в России за госизмену и в 2010 году освобожден в ходе обмена четырех человек, осужденных в России, на десятерых арестованных в США российских шпионов.

„Когда Стерджесс была отравлена „Новичком“ через четыре месяца после отравления Скрипалей, оказалось вполне вероятным, что она стала невинной жертвой совершенной иностранцами преступной и возмутительной попытки убийства“, — сказал на слушаниях в понедельник адвокат Эндрю О`Коннор.

Он добавил, что в ходе общественного расследования предстоит установить, действительно ли смерть Стерджесс прямо связана с отравлением Скрипалей.

Лондонская полиция, пишет BBC News Русская служба, установила трех подозреваемых в отравлении Скрипалей: Дениса Сергеева, Александра Мишкина и Анатолия Чепигу. В Великобритании они использовали псевдонимы Сергей Федотов, Александр Петров и Руслан Боширов.

Полиция считает, что все трое подозреваемых находятся в России, с которой у Великобритании нет договора об экстрадиции. Это означает, что шансов доставить подозреваемых для суда в Великобританию практически нет.

По версии следствия, „Новичок“ нанесли на ручку двери дома Скрипаля в Солсбери. Бывшего российского разведчика и его дочь, приехавшую к нему из России, нашли без сознания, но смогли вылечить.

Во время слушаний было оглашено письменное заявление самого Скрипаля, который возложил ответственность за покушение на свою жизнь на президента России Владимира Путина. „Я считаю, что Путин все самые важные решения принимает самостоятельно, поэтому, по моему мнению, он как минимум должен был дать разрешение на нападение на Юлию и на меня“, — сказал Скрипаль, добавив, что это его „частное мнение“.