В Ласнамяэ вновь можно будет сдать опасные отходы и использованные вещи

„Эта акция позволяет жителям Ласнамяэ удобно и экологично избавиться от опасных отходов и предметов, которые еще могут кому-то пригодиться, помогая поддерживать чистоту района и поощрять повторное использование. Мы стараемся предложить жителям как можно более удобные решения, чтобы мотивировать их сортировать мусор и давать пригодным для использования вещам, которые им больше не нужны, новый шанс“, – отметила старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

На каждой точке сбора будут останавливаться два автомобиля — один для сбора опасных отходов, другой для ненужных вещей. Собранные опасные отходы передаются для переработки и повторного использования материалов компании Epler & Lorenz AS, таким образом они не оказываются перемешанными с бытовыми отходами и не отравляют окружающую среду. Пригодные для использования вещи передаются некоммерческой организации Uuskasutuskeskus для дальнейшего повторного использования.

Расписание сбора отходов:

10:00–10:30 на перекрестке ул. Меэлику и Кивирику

10:30–11:00 рядом с контейнерами для упаковки у стадиона Катлери

11:00–11:30 на парковке у Линнамяэ теэ, 4

11:30–12:00 на парковке между домами Ляэнемере теэ, 66 и 70/1

12:00–12:30 перед домом на ул. Юмера, 54

12:30–13:00 между домами ул. К. Кярбери, 34b и 40

13:00–13:30 перед домом на ул К. Кярбери, 4

13:30–14:00 на зеленой зоне напротив дома на ул. Раадику, 8/1

14:00–14:30 на площадке перед домами на ул. Пунане, 63 и 65 (со стороны ул. Вилисуу)

14:30–15:00 рядом с домом на ул. Вирби, 20

15:00–15:30 на парковке на перекрестке ул. Лийкури и Вана-Куули

15:30–16:00 напротив дома на ул. П. Пинна, 19 (рядом с ул. П. Пинна, 12)

16:00–16:30 на парковке на ул. Паэ, 80

16:30–17:00 на парковке на ул. Палласти, 30а (рядом с автобусной остановкой Асундусе)