В Ласнамяэ вновь можно будет сдать опасные отходы и использованные вещи
В воскресенье, 20 октября, жители Ласнамяэ снова смогут бесплатно сдать опасные отходы и пригодные для использования вещи.
„Эта акция позволяет жителям Ласнамяэ удобно и экологично избавиться от опасных отходов и предметов, которые еще могут кому-то пригодиться, помогая поддерживать чистоту района и поощрять повторное использование. Мы стараемся предложить жителям как можно более удобные решения, чтобы мотивировать их сортировать мусор и давать пригодным для использования вещам, которые им больше не нужны, новый шанс“, – отметила старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.
На каждой точке сбора будут останавливаться два автомобиля — один для сбора опасных отходов, другой для ненужных вещей. Собранные опасные отходы передаются для переработки и повторного использования материалов компании Epler & Lorenz AS, таким образом они не оказываются перемешанными с бытовыми отходами и не отравляют окружающую среду. Пригодные для использования вещи передаются некоммерческой организации Uuskasutuskeskus для дальнейшего повторного использования.
Расписание сбора отходов:
10:00–10:30 на перекрестке ул. Меэлику и Кивирику
10:30–11:00 рядом с контейнерами для упаковки у стадиона Катлери
11:00–11:30 на парковке у Линнамяэ теэ, 4
11:30–12:00 на парковке между домами Ляэнемере теэ, 66 и 70/1
12:00–12:30 перед домом на ул. Юмера, 54
12:30–13:00 между домами ул. К. Кярбери, 34b и 40
13:00–13:30 перед домом на ул К. Кярбери, 4
13:30–14:00 на зеленой зоне напротив дома на ул. Раадику, 8/1
14:00–14:30 на площадке перед домами на ул. Пунане, 63 и 65 (со стороны ул. Вилисуу)
14:30–15:00 рядом с домом на ул. Вирби, 20
15:00–15:30 на парковке на перекрестке ул. Лийкури и Вана-Куули
15:30–16:00 напротив дома на ул. П. Пинна, 19 (рядом с ул. П. Пинна, 12)
16:00–16:30 на парковке на ул. Паэ, 80
16:30–17:00 на парковке на ул. Палласти, 30а (рядом с автобусной остановкой Асундусе)
Какие опасные отходы можно сдать: свинцовые аккумуляторы, батарейки и аккумуляторы малых размеров, аккумуляторные кислоты, остатки масла, масляные фильтры, просроченные лекарства, остатки клея, краски и лака, растворители, садовые яды, остатки удобрений, бытовые химикаты, отходы с содержанием ртути (например, люминесцентные лампы), остатки электроники и электрические компоненты.
Какие вещи можно сдать для вторичного использования: целые и чистые книги, посуда, одежда, обувь, игрушки, домашний текстиль, коллекционные вещи, спортивные принадлежности, DVD, предметы интерьера, украшения и мелкая бытовая техника в рабочем состоянии.
В ходе сбора не принимаются крупные предметы, такие как мебель и исправные бытовые приборы (например, холодильники, плиты). Их можно доставить на станции по приему отходов в Пальяссааре и Пяэскюла или в магазины некоммерческой организации Uuskasutuskeskus.
Сбор проводит Таллиннский центр экономики замкнутого цикла.
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