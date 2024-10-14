Военный дневник
14.10.2024, 18:40

ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (964-й день) | Детали „плана победы“ Владимира Зеленского будут опубликованы в ближайшие дни

 
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
ФОТО: ROMAN PILIPEY | AFP/ Scanpix

Подводим итоги очередного дня войны.

  • Более тысячи жителей оккупированных территорий Курской области были насильно вывезены украинскими военными, заявила омбудсмен по правам человека Татьяна Москалькова. По ее словам, среди вывезенных есть дети.

  • Российские военные нанесли удар по портовой инфраструктуре Одессы. По данным региональных властей, один человек погиб, восемь получили ранения.

  • Детали „плана победы“ Владимира Зеленского будут опубликованы в ближайшие дни, заявил посол Украины в Германии Алексей Макеев.

  • МИД Украины подверг критике певца Джареда Лето, который во время выступления в Белграде пообещал приехать в Россию, „когда все проблемы закончатся“. В ведомстве заявили, что желание Лето выступить в РФ являются оскорблением для тех, кто жертвует жизнями ради защиты свободы. „Не может быть никакого умиротворения для РФ, пока она продолжает свои попытки решить „проблему“ самого существования Украины“, — отметили в ведомстве.

  • Россия объявила в международный розыск граждан Грузии и Украины по подозрению в подрыве Керченского моста в октябре 2022 года. Гражданина Грузии Александра Инасаридзе и гражданина Украины Сергея Андрейченко обвиняют в „теракте“ и приобретении, а также контрабанде взрывчатых веществ. Инасаридзе ранее был заочно арестован Басманным судом.

  • Бывший сотрудник спецподразделения „Беркут“ МВД Украины Максим Ковалев назначен вице-губернатором Самарской области. В августе он получил аналогичный пост в Вологодской области, однако уже в сентябре его покинул.

  • Российские военные впервые за 38 дней не атаковали Украину „Шахедами“ в течение ночи. В последний раз такое было 29 августа — с тех пор атаки беспилотников были ежедневными.

  • КНДР и Россия укрепляют военное сотрудничество: Северная Корея фактически отправляет своих граждан воевать в Украину, утверждает президент Владимир Зеленский.

  • В Севастополе местный житель получил 21 год колонии по обвинению в госизмене. По версии ФСБ, он собирал и передавал данные о дислокации российских военных объектов в Севастополе, а также планировал поджечь одно из административных зданий.

  • На аэродроме под Оренбургом в ночь на 13 октября сгорел военно-транспортный самолет Ту-134, утверждает Главное управление разведки Украины, не уточняя причин произошедшего. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

  • 398 человек погибли и 1157 получили ранения в Белгородской, Курской и Брянской областях в 2022–2024 годах, заявила уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова.

    Большинство погибших, по данным властей — на Белгородчине. В июле губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков говорил, что за 2,5 года в регионе погибли более 200 человек.

По материалам Meduza и BBC News Русская служба.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.

RusDelfi
Поделиться
Комментарии