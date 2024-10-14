ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (964-й день) | Детали „плана победы“ Владимира Зеленского будут опубликованы в ближайшие дни

Российские военные впервые за 38 дней не атаковали Украину „Шахедами“ в течение ночи. В последний раз такое было 29 августа — с тех пор атаки беспилотников были ежедневными.

КНДР и Россия укрепляют военное сотрудничество: Северная Корея фактически отправляет своих граждан воевать в Украину, утверждает президент Владимир Зеленский.

В Севастополе местный житель получил 21 год колонии по обвинению в госизмене. По версии ФСБ, он собирал и передавал данные о дислокации российских военных объектов в Севастополе, а также планировал поджечь одно из административных зданий.

На аэродроме под Оренбургом в ночь на 13 октября сгорел военно-транспортный самолет Ту-134, утверждает Главное управление разведки Украины, не уточняя причин произошедшего. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

398 человек погибли и 1157 получили ранения в Белгородской, Курской и Брянской областях в 2022–2024 годах, заявила уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Большинство погибших, по данным властей — на Белгородчине. В июле губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков говорил, что за 2,5 года в регионе погибли более 200 человек.