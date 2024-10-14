ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (964-й день) | Детали „плана победы“ Владимира Зеленского будут опубликованы в ближайшие дни
Подводим итоги очередного дня войны.
Более тысячи жителей оккупированных территорий Курской области были насильно вывезены украинскими военными, заявила омбудсмен по правам человека Татьяна Москалькова. По ее словам, среди вывезенных есть дети.
Российские военные нанесли удар по портовой инфраструктуре Одессы. По данным региональных властей, один человек погиб, восемь получили ранения.
Детали „плана победы“ Владимира Зеленского будут опубликованы в ближайшие дни, заявил посол Украины в Германии Алексей Макеев.
МИД Украины подверг критике певца Джареда Лето, который во время выступления в Белграде пообещал приехать в Россию, „когда все проблемы закончатся“. В ведомстве заявили, что желание Лето выступить в РФ являются оскорблением для тех, кто жертвует жизнями ради защиты свободы. „Не может быть никакого умиротворения для РФ, пока она продолжает свои попытки решить „проблему“ самого существования Украины“, — отметили в ведомстве.
Россия объявила в международный розыск граждан Грузии и Украины по подозрению в подрыве Керченского моста в октябре 2022 года. Гражданина Грузии Александра Инасаридзе и гражданина Украины Сергея Андрейченко обвиняют в „теракте“ и приобретении, а также контрабанде взрывчатых веществ. Инасаридзе ранее был заочно арестован Басманным судом.
Бывший сотрудник спецподразделения „Беркут“ МВД Украины Максим Ковалев назначен вице-губернатором Самарской области. В августе он получил аналогичный пост в Вологодской области, однако уже в сентябре его покинул.
Российские военные впервые за 38 дней не атаковали Украину „Шахедами“ в течение ночи. В последний раз такое было 29 августа — с тех пор атаки беспилотников были ежедневными.
КНДР и Россия укрепляют военное сотрудничество: Северная Корея фактически отправляет своих граждан воевать в Украину, утверждает президент Владимир Зеленский.
В Севастополе местный житель получил 21 год колонии по обвинению в госизмене. По версии ФСБ, он собирал и передавал данные о дислокации российских военных объектов в Севастополе, а также планировал поджечь одно из административных зданий.
На аэродроме под Оренбургом в ночь на 13 октября сгорел военно-транспортный самолет Ту-134, утверждает Главное управление разведки Украины, не уточняя причин произошедшего. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.
398 человек погибли и 1157 получили ранения в Белгородской, Курской и Брянской областях в 2022–2024 годах, заявила уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова.
Большинство погибших, по данным властей — на Белгородчине. В июле губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков говорил, что за 2,5 года в регионе погибли более 200 человек.