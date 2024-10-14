Правдива ли история про российских пограничников, выгнавших таджикских мигрантов из РФ за то, что те приставали к женщинам на КПП?

„Бугристое“ — это контрольно-пропускной пункт в Челябинской области, с казахстанской стороны ему соответствует КПП „Кайрак“ в Костанайской области. Вирусное видео снято довольно далеко от российского погранпункта, но на заднем фоне видно здание, нижняя часть которого окрашена в белый или серый цвет, а верхняя — в синий. Судя по снимкам на „Яндекс.Картах“, комплекс зданий КПП „Бугристое“ оформлен аналогично. Точно определить, где был снят ролик, затруднительно — в приграничной зоне съёмка (а тем более проезд автомобилей Google Street View и аналогичных сервисов) запрещена, поэтому фото и видео оттуда немногочисленны. На силовиках, запечатлённых автором ролика, нет опознавательных знаков, но они говорят на русском языке (впрочем, им могут пользоваться и казахстанские пограничники). „Проверено“ не обнаружило комментариев о ситуации, опубликованных на официальных ресурсах Федеральной службы безопасности РФ, Комитета национальной безопасности Казахстана и их соответствующих региональных подразделений.

Впервые ролик появился днём 2 октября в сообществе „ЧП | ДТП Челябинск“ во „ВКонтакте“. Подпись гласит: „На границе „Бугристое“, по словам очевидцев, группа иностранных граждан устроила перепалку, после чего был вызван наряд“. Вскоре об инциденте написал Telegram-канал Baza (526 000 просмотров). По его информации, между приехавшими на границу произошёл конфликт из-за мест в очереди на прохождение контроля, а российские пограничники и полицейские „жёстко утихомирили“ автомобилистов.

3 октября по Telegram-каналам разошёлся длящийся более 2 мин. ролик, на котором мужчины, одетые в камуфляжную форму, грубо вытаскивают людей из автомобилей и кладут их на землю лицом вниз. Слышно, что они громко говорят на русском языке, используя нецензурные и бранные слова. Также на записи можно распознать звук работающего электрошокера. Видео сопровождается подписью (авторские орфография и пунктуация сохранены): „На Казахо-Российской границе в челябинской области таджики начали приставать к женщинам, ещё даже толком не заехав в Россию. На отказ одной из них таджик начал распускать свои лапы. В итоге русские силовики уложили всех рожой в пол и выгнали из страны“. С этим комментарием ролик опубликовали такие каналы, как „ Поздняков 3.0 “ (375 000 просмотров на момент написания этого разбора), „ Voblya Курск “ (156 000), „ Первый народный | Новости “ (118 000) и „ Что произошло? “ (88 000).

В любом случае ни в одном авторитетном источнике не говорится, что попавшие на видео люди — мигранты, которые приставали к женщинам. На записи силовики вытаскивают из машин более десяти человек. Маловероятно, что столько людей из разных автомобилей примерно в одно и то же время домогались женщин, которых даже не видно на ролике и которых не упоминают участники инцидента.

Граждане Таджикистана, Казахстана и ряда других государств могут въезжать в Россию без визы и находиться в стране на протяжении 90 дней из идущих подряд 180. Это означает, что совершить виза-ран (то есть выехать и заехать в Россию снова для обновления сроков пребывания) невозможно, такие действия считаются нарушением миграционного законодательства РФ и караются запретом на въезд на срок до пяти лет. Иностранцы, находящиеся в России по учёбе или работе, имеют право на более длительное пребывание и не нуждаются в периодическом посещении КПП для „обновления“ этого права. С какими целями люди на видео, если верить сообщениям в СМИ, въезжают или выезжают из страны, неясно. Впрочем, в апреле официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла , что „более 40% иностранных граждан стремятся покинуть Россию… по истечении 90 дней (из 180 положенных) для того, чтобы сразу же вернуться назад“.

Челябинское издание 74.ru со ссылкой на пользователей соцсетей сообщает , что конфликт, предположительно, возник на отдельной полосе для граждан Таджикистана. По информации Lenta.ru , пять человек стояли в очереди на продление сроков пребывания в России (по законам РФ это можно сделать в том числе на КПП), а потом начали ругаться. Версию о конфликте в очереди подтверждает и само видео — ближе к концу ролика (2:05) слышен голос мужчины, говорящего: „Драку кто затеял здесь?“ Казахстанские СМИ рассказали об инциденте преимущественно со ссылкой на Baza и не привели дополнительной информации.

Из видео непонятно, граждан какой страны заставили выйти из машин и лечь на землю, не пишут об этом и в первоисточнике. Автомобиль, проезжающий мимо в начале видео, действительно зарегистрирован в Таджикистане (код страны TJ указан в левой части номерного знака). Однако номеров машин, из которых силовики вытаскивают людей, на записи не видно.

К тому же у Пограничной службы ФСБ РФ нет полномочий „выгонять“ иностранных граждан, как это указано в распространяемых постах. В отношении иностранцев в России существуют две меры: депортация, то есть принудительный выезд гражданина в другую страну, и выдворение — вид наказания за правонарушения. Решение о депортации выносит Главное управление по вопросам миграции МВД, а выдворение назначается только после рассмотрения дела об административном правонарушении. Недавние поправки в российское миграционное законодательство позволили полиции выдворять мигрантов без суда, однако они вступят в силу только в 2025 году. Согласно этим поправкам, выдворение будет происходить за нарушение административных статей о перевозке наркотиков, употребление алкоголя в общественных местах, а также пропаганду педофилии и „нетрадиционных сексуальных отношений“. Хотя Telegram-каналы утверждают, что граждан Таджикистана „выгнали“ за домогательства, такого понятия в российском законодательстве нет.

О том, что на видео запечатлены российские пограничники и мигранты из Таджикистана, пристававшие к неизвестной женщине, впервые сообщил Telegram-канал „Поздняков 3.0“. Свой пост он разместил 3 октября в 13:01 по московскому времени, спустя почти сутки после публикации Baza с тем же видео. Владислав Поздняков — основатель движения „Мужское государство“, продвигающего женоненавистнические, гомофобные, националистические и антисемитские идеи. В 2021 году оно было признано экстремистским и запрещено на территории России.

Примечательно, что спустя полминуты после публикации поста в канале „Поздняков 3.0“ аналогичная запись появилась в анонимном канале „Злой мигрант“ (8000 просмотров). „Мы против нацизма и экстремизма в нашей стране! Ничего не разжигаем! Уважаем все нации“, — говорится в описании канала. Одновременно его авторы используют в отношении мигрантов слово „мастурбеки“, а видео с фотосессии молодожёнов-мусульман с козой комментируют словами: „То самое многожёнство“.

После теракта в „Крокус Сити Холле“ в марте 2024 года, в организации которого российские следственные органы обвиняют в том числе граждан и уроженцев Таджикистана, в России усилились антимигрантские настроения. В российских городах участились рейды по поиску нелегалов, власти постепенно ужесточают миграционную политику. Один из аргументов в пользу таких решений — большое количество преступлений, совершаемых мигрантами (как ранее писало „Проверено“, как минимум до 2022 года доля преступлений, совершённых в России иностранцами, редко превышала 2%). В августе 2024 года „Левада-центр“ сообщил, что около трети граждан РФ считают „наплыв приезжих, мигрантов“ наиболее острой проблемой современного российского общества. На этом фоне МИД Таджикистана уже несколько раз советовал своим гражданам воздержаться от посещения Российской Федерации, в последний такое заявление было опубликовано 10 сентября. МИД Кыргызстана также несколько раз распространял подобные предостережения.

Таким образом, видео о том, как российские пограничники „выгнали“ из страны граждан Таджикистана за домогательство к женщине на КПП, появилось в Сети за сутки до этого с пояснениями, что на пропускном пункте между РФ и Казахстаном силовики жёстко пресекли конфликт между автомобилистами в очереди. В вирусном ролике нет подтверждений того, что его автор запечатлел исключительно мигрантов и что они совершали какие-либо противоправные действия. Также нет никаких свидетельств того, что всех их выдворили из страны после задержания.

Итог: Неправда